AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ ARA SINAVI, YARIN VE PAZAR LEFKOŞA’DA YAPILACAK

Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi Ara Sınavı, yarın ve Pazar günü Lefkoşa’da yapılacak.Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Lefkoşa Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, sınav her iki günde iki ayrı oturum olarak gerçekleştirilecek. İlk oturum KKTC saatiyle 08.30, ikinci oturum KKTC saatiyle 13.00’de başlayacak.Sınavın yer alacağı okullar şöyle:Lefkoşa Türk Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi, Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu, Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Açıköğretim Fakültesi.