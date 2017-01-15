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15 Ocak 2017 Pazar 07:34

"Açıklama İçin Adli Tıp Raporu Beklenecek"

'Açıklama İçin Adli Tıp Raporu Beklenecek'
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"Açıklama İçin Adli Tıp Raporu Beklenecek"
Sağlık Bakanlığı ve Tabipler Birliği Anıl Aktunçlar'ın ölümü ile ilgili ortak açıklama yaptı.


13 Ocak 2017 tarihinde özel bir hastanede 18.00 sılalarında başlayıp 14 Ocak 2017 tarihinde saat 02.00 sıralarında sonlanan estetik operasyonu sırasında 38 yaşında kadın hastamızı kaybetmiş bulunmaktayız. Hastanın yaslı ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Bu olayla ilgili adli tıptan almış olduğumuz bilgiler ışığında; Söz konusu vaka ile ilgili Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde otopsi yapılmıştır. Saat 15.00’de başlayıp 18.00’de biten otopsi işleminde fotoğraf çekilerek ve video kaydı alınarak ölüm sebebine yönelik bazı bulgular saptanmış olup, tahkikatın selameti ve soruşturmanın gizliliği açısından şu an için açıklanmaması daha uygun bulunmuştur. Kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsi sırasında alınan çok kapsamlı doku, kan ve mesane yıkama suyu örnekleri ile birlikte ayrıca toksikolojik örnekler İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas kurulu başkanı ile de görüşülüp İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine karar verilmiştir. İlgili örnekler en kısa sürede İstanbul Adli Tıp Kurumuna verilmek üzere polis tahkikat memuruna teslim edilmiştir. 

Sağlık Bakanlığımız ve Tabipler Birliği vakanın aydınlatılması ve kesin sonuca en erken zamanda ulaşmak için gerekli tüm işlemleri başlatmıştır. Bu vaka ile ilgili kesin sonuçlara ulaşıldığında kamuoyu bilgilendirilecektir. 

KKTC Sağlık Bakanlığı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği 
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