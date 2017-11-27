“AÇIK SU KIŞ YÜZME YARIŞI” YAPILIYOR

BAŞBAKANLIK UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONU ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORBaşbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun ana sponsorluğunda, “Her Mevsim Sağlıklı Yaşam” sloganıyla Aspava S.K. ve İstanbul Yıldızlar Yüzme kulübü ile işbirliğinde Uluslar arası Açık Su Kış Yüzme Yarışı düzenleniyor.Gemikonağı bölgesinde 3 Aralık Pazar günü yapılacak 3 kilometrelik yarış ile ilgili basın toplantısı tüm Paydaşların ve sporcuların katılımı ile yarın saat 11.00’de Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde gerçekleştirilecek.