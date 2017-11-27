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27 Kasım 2017 Pazartesi 14:16

“AÇIK SU KIŞ YÜZME YARIŞI” YAPILIYOR

“HER MEVSİM SAĞLIKLI YAŞAM” SLOGANI İLE ULUSLAR ARASI “AÇIK SU KIŞ YÜZME YARIŞI” YAPILIYOR

'AÇIK SU KIŞ YÜZME YARIŞI” YAPILIYOR
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BAŞBAKANLIK UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONU ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun ana sponsorluğunda, “Her Mevsim Sağlıklı Yaşam” sloganıyla Aspava S.K. ve İstanbul Yıldızlar Yüzme kulübü ile işbirliğinde Uluslar arası Açık Su Kış Yüzme Yarışı düzenleniyor.

Gemikonağı bölgesinde 3 Aralık Pazar günü yapılacak 3 kilometrelik yarış ile ilgili basın toplantısı tüm Paydaşların ve sporcuların katılımı ile yarın saat 11.00’de Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde gerçekleştirilecek. 
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