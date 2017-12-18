Açık pazarın Kraliçesi Hostes!

Lefkoşa otobüs terminalinde hafta sonu kurulan açık pazarın bu haftaki Kraliçesi kilosu 25 liradan satılan hostes oldu.

Ormanlık arazide dikenlerin arasından çıkarılan ve sağlıklı bir gıda olarak bilinen Hostes’in 25 liradan satıldığını gören vatandaşlar, bir süre daha beklemeyi tercih etti.

Diyalog’a kon uşan vatandaşlar “Hostes’in en lezzetlisi et ile pişirilendir. Bir kilo Hostes, yarım kilo da et aldığımız zaman, yanında pilavı ve yoğurdu ile bir günlük asgari ücret gidiyor” dedi.

Pazar esnafı kış döneminde fiyatların yükseldiğini ifade ederek, yine de market fiyatlarına göre ürünleri ucuza sattığını dile getirdi. Pazara akın eden vatandaşlar, yeni yıl öncesi bol bol alışveriş yaparak, esnafın yüzünü güldürdü. Birçok esnaf, bu dönemlerde satışların düzeldiğini belirterek, öğrencilerin de pazardan alışveriş yaptığını söyledi. Bu hafta pazarda satılan domatesin kilosu 4, salatalığın 5, kültür mantarının 17, yeşilliklerin 2, portakal ve mandalinanın 2 buçuk, hostes ve kestanenin 25 ve mersinin ise 10 liraydı.

Diyalog - Melin DOBRAN