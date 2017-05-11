AÇIK PAZARCILAR BİRLİĞİ BAŞKAN ARTER’İ ZİYARET ETTİ

Kuzey Kıbrıs Açık Pazarcılar Birliği, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e ziyarette bulunarak Perşembe Pazarı Düzenleme Projesi’yle ilgili hem taleplerini iletti hem teşekkür etti. Yenal Garabli başkanlığındaki pazarcılar, Gazimağusa Belediyesi’nin halka daha iyi koşullarda ve çağdaş bir yapıyla hizmet vermesi için yapımına devam ettiği Perşembe Pazarı Düzenleme Projesiyle ilgili esnafın görüşlerinin dikkate alındığını ifade ederek, hem esnaf hem de halk adına Başkan İsmail Arter’e teşekkür etti.Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Açık Pazar yerini tam donanımlı ve kapsamlı bir yapıya kavuşturmak için inşasına devam ettikleri Perşembe Pazarı Düzenleme Projesi’nin hem vatandaşlar hem pazarcılar için çok önemli bir hizmet olduğunu ifade ederek, yerel yöneticiler olarak kendilerinin görevinin hem esnafın hem pazarcıların beklentilerini örtüştürerek ve memnuniyet sağlayarak hizmet vermek olduğunu söyledi. Perşembe Pazarı Düzenleme Projesi’nin planlandıkları gibi devam ettiğini ve 2017 Temmuz ayında tamamlanacağı bilgisini veren Başkan Arter, gereken noktalara müdahale ettiklerini, hem esnafın hem vatandaşların hoşgörüsüyle devam ettikleri projenin sonuna yaklaştıklarını ifade etti.Kuzey Kıbrıs Açık Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli de, Pazar yerinin inşa sürecinde her istediklerinde ulaştıkları ve sorunlarıyla ilgilendiği için Belediye Başkanı İsmail Arter’e teşekkür ederek, adada Gazimağusa’daki gibi bir açık Pazar yerinin olmadığını, diğer pazarların derme çatma pazarlar olduğunu söyledi. Belediye Başkanı İsmail Arter’in kendilerine önem verdiğini, haklı durumlarında hak verdiğini, haksız durumda olduklarında ise müdahale ettiğini ifade eden Garabli, Başkan Arter’in esnafa ve halka saygısından çok memnun olduğunu, her zaman onun yanında olacaklarını ifade ederek düzenlenmesi projeyle ilgili teşekkür etti.