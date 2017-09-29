Açık Kapı Festivali Pazar Günü Başlıyor

FESTİVAL ÇERÇEVESİNDE 7 EKİM LEFKOŞA SELİMİYE MEYDANI’NDA, 14 EKİM LEFKE’DE, 21 EKİM GAZİMAĞUSA NAMIK KEMAL MEYDANI’NDA VE 28 EKİM DE MEHMETÇİK’DE SİVİL TOPLUM FESTİVALLERİ DÜZENLENECEK

FESTİVAL’DE 65 SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜNÜN ETKİNLİKLERİ YER ALACAK

2. Açık Kapı Festivali, 1-31 Ekim arasında KKTC’nin çeşitli bölgelerinde düzenlenecek etkinliklerle gerçekleşiyor.

Sivil toplumun rolünün güçlenmesi ve Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumları arasında daha yakın ilişkilerin kurulması hedefi güden Sivil Alan Teknik Destek Projesi çerçevesinde düzenlenecek festival süresince ülke genelinde doğa yürüyüşleri, bilgilendirme oturumları ve film gösterimleri yapılacak.

Festival çerçevesinde ayrıca 7 Ekim Lefkoşa Selimiye Meydanı’nda, 14 Ekim Lefke’de, 21 Ekim Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda ve 28 Ekim de Mehmetçik’de sivil toplum festivalleri düzenlenecek.

“Sivil Toplum Yollarda” sloganı ile gerçekleşecek festivalle ilgili tanıtım toplantısı bugün Sivil Alan’ın Lefkoşa’daki merkezinde düzenlendi. Festival hakkında bilgi verilen toplantıda, Sivil Alan Teknik Destek Projesi Takım Lideri Marija J. Amberg, Yeşil Barış Hareketi’nden Ersun Aytaç, Sosyal Dönüşüm Merkezi’nden Melis Eroğlu, Kuir Kıbrıs Derneği’nden Özgül Ezgin ve Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği’nden Ahmet Hızlı birer konuşma yaptı.

Festival programı ve daha fazla bilgi www.sivilalan.eu ve www.facebook.com/civicspacesivilalan adreslerinden ya da 227 65 05 ve 0542 878 42 14 numaralı telefonlardan alınabilir.

Açık Kapı Festivali Organizasyon Komitesi’nde Evrensel Hasta Hakları Derneği, PeacePlayers Kıbrıs, Kuir Kıbrıs Derneği, Naci Talat Vakfı, Sosyal Dönüşüm Merkezi, Mağusa Kültür Derneği, Yeşil Barış Hareketi, Lefke Turizm Derneği, Büyükkonuk Eko-Turizm Derneği, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği temsilcileri yer aldı.

KONUŞMALAR

Sivil Alan Teknik Destek Projesi Takım Lideri Marija J. Amberg, sivil toplum örgütlerinin görünür, şeffaf ve hesap verebilir olmasının önemine işaret etti. Amberg, “Halkın, sivil toplum örgütlerini tanıması, faaliyetlerine katılması ve desteklemesi son derece önemlidir” dedi.

Festivalin koordinasyonundan sorumlu organizasyon komitesi üyesi Yeşil Barış Hareketi’nden Ersun Aytaç, festivallerinin yanı sıra, ekim ayı boyunca sivil toplum örgütlerinin film ve belgesel gösterimleri, doğa yürüyüşleri, köy festivalleri, atölyeler, paneller, bilgilendirme oturumları gibi birçok etkinlik düzenleyeceklerini söyledi.

Sosyal Dönüşüm Merkezi’nden Melis Eroğlu, yaptığı konuşmada, bu sene festivale 65 sivil toplum örgütünün katılarak, 120’nin üzerinde etkinlik gerçekleştireceklerini söyledi.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden Özgül Ezgin ise, Açık Kapı Festivali’nin, sivil toplum örgütlerinin toplum yararına gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve toplumun bu faaliyetlerden nasıl fayda gördüklerini daha görünür kılacağını belirtti. Ezgin, festivalin, gönüllülerin katılımcı dernek, vakıf, girişim, aktivist ve platformlarla tanışmaları için de fırsat yaratacak olması sebebiyle de önemli olduğunu kaydetti. Özgül Ezgin, “Çalışmaları hakkında bilgi sahibi oldukça ve faaliyetlerine katıldıkça, halkın sivil toplum örgütlerinde gönüllü olmaya veya ayni ve mali destek sağlamaya daha istekli olacaklarına inanıyoruz” dedi.

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği’nden Ahmet Hızlı, bu sene festivale katılan sivil toplum örgütlerinin, diğer bölgelerdeki sivil toplum örgütleriyle ilişkilerini güçlendirmek ve işbirliği fırsatları yaratmak amacıyla etkinliklerini bulundukları bölgenin dışarısına taşıdıklarını belirtti. Sivil Toplum Festivallerine katılan 65 örgütten 25’inin Lefkoşa dışından olduğunun altını çizen Hızlı, Açık Kapı Festivali’nin sivil toplum örgütlerinin daha görünür olması, işbirliğini geliştirmesi ve kendilerini tanıtması açısından çok önemli olduğunu belirtti.