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Açık deniz gemisi Kıbrıs’ta

Bir açık deniz gemisinin, Kıbrıs Cumhuriyeti ve İsrail Devleti arasında varılan bir anlaşma çerçevesinde dün Larnaka limanına ulaştıKaynak: Açık deniz gemisi Kıbrıs’ta

Açık deniz gemisi Kıbrıs’ta

Bir açık deniz gemisinin, Kıbrıs Cumhuriyeti ve İsrail Devleti arasında varılan bir anlaşma çerçevesinde dün Larnaka limanına ulaştıKaynak: Açık deniz gemisi Kıbrıs’ta

04 Ocak 2018 Perşembe 07:29
Açık deniz gemisi Kıbrıs’ta
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Bir açık deniz gemisinin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin İsrail devletiyle, sözleşme yükümlülükleri ve uygun gümrük kontrollerinin yapılmasına uyumlu olarak Kıbrıs Cumhuriyeti ve İsrail Devleti arasında varılan bir anlaşma çerçevesinde dün saat 15.30 sıralarında Larnaka limanına ulaştı

Yapılan basın açıklamasına göre, geminin Milli Muhafız Ordusu’na kaydı için 15 Ocak’ta Evangelos Florakis Deniz Üssü’nde bir resmi tören düzenlenecek.

Alithia gazetesi, İsrail’den alınacak üç gemiden ilki olan bu gemiye “Mari”deki (Tatlısu) patlamada hayatını kaybeden Deniz Kuvvetleri Komutanı Anderas Yoannidis’in isminin verildiğini belirtti. 

62 metre uzunluk, 430 ton ağırlığa sahip maksimum 30 mürettebat kapasiteli geminin saatte 32 knot gidebileceği yazıldı.

Habere göre Rafael Typhoon tipi iki silah sistemi, radar, navigasyon, iletişim sistemleriyle donatılmış olan gemi, açık deniz devriyelerinde ve korsanlık/deniz terörizmiyle mücadele, kaçak ticaret ve diğer yasadışı faaliyetlerle ilgili operasyonlarında de yer alabilecek şekilde tasarlandı.

Gemi ayrıca özel kuvvetlere destek niteliğinde, ayrıca denizaşırı tesisatları korumada ve arama-kurtarma görevleri için de kullanılabilecek.

Haberde Güney Kıbrıs’tan bir ekibin Eylül ayından bu yana gemiyle ilgili eğitim aldığı da anımsatıldı.

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