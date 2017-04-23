Acı Tablo



Havadis, son 5 yılın Mahkeme Faaliyet Raporlarını inceledi. Öldürme ve tecavüz başta olmak üzere suçlarda büyük artış var…Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan faaliyet raporlarında 2012-2016 yılları arasında “Adam öldürme” ve “Tecavüz” suçlarındaki artış dikkati çekti. Faaliyet raporlarında, toplumsal olarak incelenmesi gereken veriler öne çıktıKKTC’de tecavüz suçu da arttı. Ağır Ceza Mahkemeleri’nin gündemine 2012 yılında 14 “Tecavüz” dosyası gelirken bu sayı 2013 yılında 7’ye düşmesine rağmen, 2014 yılında 15’e, 2015 yılında 21’e, 2016 yılında ise 29’a çıktıKKTC’de geçtiğimiz hafta ardı ardına yaşanan iki ayrı kadın cinayetine tepkiler devam ederken, son 5 yıldaki suç rakamları ürkütücü boyutlara ulaştı.Ülkede artış gösteren kriminal olaylar mahkeme faaliyet raporlarına da yansıdı.Raporlarda, suçların çeşitliliğinde artış dikkat çekerken, 2012 -2016 yılları arasında “Adam öldürme” ve “Tecavüz” suçlarındaki artış dikkati çekti.Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan 2012-2016 yılı faaliyet raporlarında, toplumsal olarak incelenmesi gereken veriler öne çıktı.Raporlarda, 2016 yılında Ağır Ceza Mahkemeleri huzurunda bulunan 626 davadan 420’si neticelendirildi.Başsavcılık, 73 dava hakkında takipsizlik dosyalarken 35 dava alt mahkemeye iade edildi.Davaların 98’i ise neticelendirilemeyerek, 2017 yılına kaldı.Raporlarda en çok suçların patladığı yıl 2016 oldu. Ağır Ceza Mahkemeleri’nde 2012 yılında “Tecavüz” suçları 14 iken bu sayı 2016 yılına kadar büyük bir artış gösterdi.Ağır Ceza Mahkemeleri huzurunda “Tecavüz” suçundan 2013 yılında 7, 2014 yılında 15, 2015 yılında 21 ve 2016 yılında ise 29 kişi yargılandı.Kararlarda “Tecavüz” suçunun yaygınlığı dikkate alınarak kamu menfaati için ibretlik cezalar verildi.KKTC, 2012 yılında vahşetle yüzleşti. Öz çocuğuna tecavüz ederek öldüren Erol Diker, KKTC gündemini uzun süre meşgul etmişti. Diker, 2013 yılında Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak 40 yıl ağır hapse mahkûm edilmişti.Gündemde başka bir tecavüz ise 2014 yılında üvey kızına tecavüz eden polis memuru Kader Güneri yer aldı.Güneri 2015 yılında yargılanarak 12 yıl hapse mahkûm edilirken, Lefkoşa’da 2016 yılında 16 yaşından küçük kızı zorla kaçırarak tecavüz eden Hakan Demirbüken ise 2017 yılı Şubat ayında 9 yıl hapse mahkûm edildi.Tecavüz olayları yıllar geçtikçe artarak devam ederken, 2016 yılında bir başka korkunç tecavüz haberi ise yine Lefkoşa’dan geldi.14 yaşındaki İ.E.’nin 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüzü ülkede infiale neden olurken, çocukların güvensiz olduğu bir kez daha gözler önüne sergilendi.5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden 14 yaşındaki İ.E. yaşının küçük olması nedeniyle alt mahkemede yargılanarak 14 yıl hapse mahkûm edilmişli.2017 yılının ilk 5 ayında da mahkemelerde cinsel suçlarla ilgili hemen her hafta bir kişi suç işleyerek yargıç karşısına çıkarılıyor. Çocukların kendi öz babaları tarafından cinsel saldırıya uğramaları ise olayın bir başka ürkütücü boyutta.Ocak ayında Lefkoşa’da 43 yaşındaki M.B.Y., iki küçük kızına 3 yıl boyunca farklı zamanlarda cinsel tacizde bulunduğu gerekçesi ile tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Güneşköy’de geçtiğimiz hafta 5 yıldır öz kızına tecavüz eden bir başka kişi de tutuklandı, henüz soruşturması devam ediyor.KKTC’de tecavüz suçlarının yanı sıra son 5 yılda artan cinayetler de gözlerden kaçmadı. Mahkeme faaliyet raporlarında, adam öldürme suçundan 2012 yılında 46 kişi yargılanırken, 2013 yılında 39, 2014 yılında 64, 2015 yılında 46, 2016 yılında ise 50 kişi yargılandı.2016 yılında ülkede cinayet işlenmezken, birçok kez adam öldürmeye teşebbüs suçu işlendi.2017 yılının Nisan ayına kadar “adam öldürmeye teşebbüs” suçu gözle görülür şekilde artarken, geçtiğimiz hafta 2 gün ara ile meydana gelen cinayetler ülkede kaosa neden oldu.Havadis