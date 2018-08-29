Acemiler mangası

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, acemiler mangası beceriksiz hükümetin ülkeyi yangın yerine çevirdiğini söyledi.

Özgürgün, Ulusal Birlik Partisi Basın Bürosu aracılığı ile yapmış olduğu açıklamada, “ aylardır defalarca uyarmamıza, meclis kürsüsünden çağrı yapmamıza ve tedbir alınması gerektiğini söylememize rağmen, inatla ve hırsla kurulmuş dört başlı hükümet “ben bilirim ben yaparım” edasıyla hiçbir önerimizi kaale almadan yoluna devam edip gelinen aşamada dövizin de ani yükselmesiyle duvara toslamıştır” şeklinde konuştu.

Aylardır önerilerimizi dikkate almadılar

Hüseyin Özgürgün, “hükümetin, ekonomik sıkıntıların baş gösterdiği bu ortamda, bu kadar zamandır önerilerimizi dikkate almazken bizlerden çözüm önerisi istemesi manidardır ve beceriksizliklerinin kanıtıdır. Bizden öneri bekliyorlarsa alsınlar meclis tutanaklarını UBP milletvekillerinin aylardır yapmış oldukları önerileri okusunlar ve uygulasınlar, gereken mesajı alacaklardır” dedi.

Seri iflaslar yaşanacak

Ülkenin gün geçtik sonra daha da kötüye gitmesini, hükümetin acemice atmış olduğu adımlara ve almış olduğu kararlara da bağlayan Özgürgün, bu şekilde devam etmeleri halinde halkın gelirinin yoksulluk sınırının çok altına düşeceğini ve seri iflasların başlayacağını dile getirdi.

Yapılan zamları da eleştiren Hüseyin Özgürgün, “evet döviz yükselmiş olabilir, fakat bunun vatandaşa yansımasının daha düşük olması için de alınabilecek birçok tedbir vardır ve uygulanması gerekmektedir, bizin hükümet ettiğimiz dönemde de döviz %30’un üzerinde artmış fakat hükümetimiz bu artışları vatandaşa yansıtmamak için gerekli tedbirleri almıştı” dedi.

Asgari ücret ancak kira ve elektriği ödemektedir

Özgürgün, asgari ücretle geçinen bir ailenin bu şartlarda geçinmesinin mümkün olmadığını, bu ücretin ancak kira ve elektriğe yettiğini belirterek, “hükümetin asli görevi burada ortaya çıkmaktadır, hükümet edenler vatandaşının refah içerisinde geçinmesi için alternatifler üretmek zorundadır” şeklinde konuştu.

Sendika ve örgütler çok sabırlı davrandı

Son günlerde yapılan eylemlere de değinen Özgürgün, “ sendikalar ve sivil toplum örgütleri dövizin de artışını göz önünde bulundurarak çok sabırlı bir şekilde bu güne kadar alternatifler üretip hükümetle görüşmüşlerdir fakat amacı üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olan hükümet yine başta söylediğim gibi ben yaparım olur mantalitesi ile sendikaları dikkate almayarak kendi kafasındaki adımları atmış ve memleketi kilitlenecek noktaya getirmiştir” dedi.

Özgürgün, “bu saatten sonra hükümet edenlerin inatlarından vazgeçip diğer tüm kesimlerin yapmış olduğu önerileri dikkate alarak memleketi doğru dürüst yönetmeleri ve ülkeyi daha büyük bir kaosa sürüklemeden gereken tedbirleri bir an önce almaları konusunda uyarıyorum” şeklinde konuştu.