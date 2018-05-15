Acelece ve acemice

Ülke yangın yerine dönmüş, vatandaş zamlardan bunalmış bir şekilde geçim sıkıntısı çekerken Hükümetin kin ve nefretle eski hükümetin kararlarını iptal etmekle zaman harcamasına halktan yoğun tepki geliyor.

Ülkede Dövizin yükselmesine ve gelen zamlarla ne yapacağını şaşıran halkın sorunları halkı isyan noktasına getirmesine rağmen, Hükümetin daha göreve gelir gelmez, ülkenin acil sorunlarından önce büyük bir garez ve kin ile başlattığı vatandaşlıkları iptali işlemi ve bu işlemler sırasında yapılan hatalar toplum vicdanını derinden yaralamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı tarafından Bakanlar Kuruluna götürülen önergeyle vatandaşlığı iptal edilen 175 kişiyle ilgili iddialar ise ürkütücü boyutlara ulaştı.

Kıbrıs Manşet’in İçişleri Bakanlığına yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre 175 kişilik listenin Resmi Gazetede yayımlanmamasının perde gerisinde ise vatandaşlık iptalleri yapılırken yapılan hataları telafi etme uğraşı bulunmaktadır. Vatandaşlığı iptal edilen kişiler arasında Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle, bazı üst düzey komutanların ailelerinin bulunduğu ve şuanda onların tekrardan tesbit edilerek değiştirileceğini iddia eden kaynaklar bu sebeple listenin yayınlanmasının geciktirildiğini belirtiyorlar.

Ülkemize 14 yaşında gelip 26 yıldır ülkemizde yaşayan bir kadının KKTC Vatandaşı olan 2 oğluyla aile bütünlüğü göz önünde bulundurularak yapılan vatandaşlığının, iptal edilmesi;

Ülkemiz sporuna ve sporcularına fedakarca hizmet veren, ülkemiz sporunun altyapısından yetişen gençlerinin Türkiye Liglerinde mücadele etmesine yardımcı olan bir spor adamının vatandaşlığının iptal edilmesi;

Ülkemize yatırım yapan, inşaatlar başlatan işadamlarının vatandaşlıklarının iptal edilmesi;

Aslen KKTC Vatandaşı iken Kanada’daki işlerini yürütebilmek için geçmişte kendi isteğiyle vatandaşlıktan çıkmış bir vatandaşımızın yeniden vatandaşlığa kabul kararının iptal edilmesi;

En önemlisi ise Devletlerde devamlılık ilkesini gözardı ederek ülkemiz Hükümetlerinin aldığı kararları itibarsızlaştırarak, yatırımcıları ürküten tavırların sergilenmesi;

Hükümetin acelece ve acemice kararlar alarak toplum vicdanını derinden yaraladığının işaretidir.

Kıbrıs Manşete ulaşan vatandaşlar, Hükümet ortaklarını sağduyuya davet ederek, kin ve öfkeden arınmış bir şekilde, önceliği halkın geçim sıkıntısına vermelerini, ülkedeki ekonomik krizi aşıcı önlemler almalarını, vatandaşı direk etkileyen zamlara çözüm bularak halkı refaha kavuşturmalarını ve ondan sonra da kişisel hesaplarını görmelerini talep ettiler.