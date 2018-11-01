Abonelerin Dikkatine.. 54 Numaralı Haberi Düzenleyip Yeniden Yayımlıyoruz

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BAŞÇERİ, ATATÜRK ANITIYLA, DR. FAZIL KÜÇÜK VE KURUCU CUMHURBAŞKANI DENKTAŞ ANIT MEZARINA ÇELENK KOYDU

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BAŞÇERİ, ATATÜRK ANITIYLA, DR. FAZIL KÜÇÜK VE KURUCU CUMHURBAŞKANI DENKTAŞ ANIT MEZARINA ÇELENK KOYDU

01 Kasım 2018 Perşembe 19:30
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BAŞÇERİ, ATATÜRK ANITIYLA, DR. FAZIL KÜÇÜK VE KURUCU CUMHURBAŞKANI DENKTAŞ ANIT MEZARINA ÇELENK KOYDU

Lefkoşa, 1 Kasım 18 : Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Murat Başçeri, sırasıyla Atatürk Anıtı, Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarı ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı’nı ziyaret ederek çelenk koydu.

Güven mektubunu sunmasının ardından Türkiye\'nin Lefkoşa Büyükelçiliği gTürkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Murat Başçeri, sırasıyla Atatürk Anıtı, Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarı ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı’nı ziyaret ederek çelenk koydu.örevine başlayan Başçeri, ilk olarak Lefkoşa\'daki Atatürk anıtını ziyaret etti. İstiklal Marşı’nın okunup Türkiye ve KKTC bayraklarının göndere çekilmesinden sonra Başçeri, anıt özel defterini imzaladı.

Başçeri, anıt özel defterine şunları yazdı:

"Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Türkiye Cumhuriyeti\'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdindeki Büyükelçisi olarak göreve başladığım bugün, manevi huzurunuzda bulunmaktan şeref duyuyorum.Türkiye, ilke ve devrimlerinizden aldığı güçle yolunu çizen Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle elele, gönül birliği içinde ekonomik anlamda güçlü, üreten rekabet edebilir, altyapısı sağlam bir KKTC\'nin varlığını desteklemektedir. Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası anlaşmalardan doğan meşru, etkin ve fiili garantisiyle Ada\'nın eşit sahibi olarak varlığını sürdürmeyi hak eden Kıbrıs Türk halkının mutluluk ve refahı için her daim yanında olmaya devam edecektir. Ruhunuz şad olsun."

DR. KÜÇÜK ANIT MEZARI

Büyükelçi Başçeri daha sonra KKTC\'de Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük\'ün kabrine çelenk koydu.

Türkiye ve KKTC bayraklarının göndere çekilmesinin ardından anıt özel defterini imzalayan Başçeri, şunları kaydetti:

"Aziz lider Dr. Fazıl Küçük; Büyük bir onur ve heyecanla Türkiye Cumhuriyeti\'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdindeki büyükelçisi olarak göreve başladığım bugün tolum lideri sıfatıyla adını tarihe yazdırmış bir liderin manevi huzurunda bulunmaktan şeref duyuyorum. Varoluş mücadelesinde yaktığınız birlik ve demokrasi meşalesi, çizdiğiniz yolda ilerleyen Kıbrıs Türk halkının yolunu aydınlatmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türkü\'nün Ada üzerindeki varlığını, meşru hak ve menfaatlerini yok saymaya çalışanlara karşı haklı davanızın takipçisi olmaya devam edecektir. Sizi ve dava arkadaşlarınızı saygı ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun."

KURUCU CUMHURBAŞKANI DENKTAŞ\'IN ANIT MEZARI

Başçeri daha sonra KKTC\'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş\'ın kabrini ziyaret etti. Anıt özel defterini imzalayan Başçeri, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Kurucu Cumhurbaşkanı; Türkiye Cumhuriyeti\'nin, kurucusu olduğunuz KKTC nezdindeki 14. Büyükelçisi olarak bugün göreve başlamanın onuruyla manevi huzurunuzdayım. Tarihe mal olmuş bir lider olarak son nefesinize kadar hayalinizi Kıbrıs Türkünün bu topraklardaki haklı bağımsızlık davasına adadınız. Kıbrıs Türk halkı, çetin mücadeleler sonucu vücut bulan bu kıymetli mirasınıza sahip çıkmakla KKTC\'nin güçlenerek yoluna devam etmesi için çalışmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, büyük Türk milletinin ayrılmaz parçası olan Kıbrıslı kardeşlerimizin hürriyet ve refahının temsilcisi olmaya devam edecektir. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhunuz şad olsun."

Ardından, Büyükelçi Başçeri ve beraberindeki heyet, Kurucu Cumhurbaşkanı kabri başında dua ederek, fatiha okudu.

(AA/FEZ)

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