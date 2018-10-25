Abonelerin Dikkatine 18 Numaralı

KTOEÖS\'TEN EYLEM VE GREV



Lefkoşa, 25 Ekim 18 : Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yarın Lefkoşa bölgesi okullarında 09.00-11.30 saatleri arasında uyarı grevi yapacak. Konuyla ilgili sendikadan yapılan açıklamada eylemin “İnsanca, hakça bir yaşam için, nitelikli, bilimsel, laik eğitim için, saygın, aydın, özgür öğretmen için, çağdaş, demokratik toplum, güvenli bir ülke için” yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada 09.30’ta sendikada toplanılacağı ve buradan önce Milli Eğitim Bakanlığı ve ardından Maliye Bakanlığı\'na doğru yürüyüşe geçileceği dile getirildi. Yürüyüş Meclis önünde sona erecek.

(DOĞ/HÖ)