Abonelerimizin Dikkatine!!!

Bültenimizde yer alan “DIŞİŞLERİ BAKANI ÖZERSAY YABANCI GAZETECİ HEYETİNİ KABUL ETTİ” başlıklı 12 numaralı haberimize ektir.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Dışişleri Bakanlığı’nda konuk medya mensuplarına bir brifing verdi.

Bakan Özersay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35. Kuruluş Yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde 14 farklı ülkeden ülkemize gelen 17 yabancı medya mensubunu makamında kabul ederek Kıbrıs konusuna dair son gelişmeler, hidrokarbon kaynaklarıyla ilgili Kıbrıs Türk pozisyonu ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki misyonunun geleceği konularında bilgilendirdi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bilgilendirme sonrasında konuk yabancı medya mensuplarının sorularını da yanıtladı.