Abonelerimizin Dikkatine!!!

İşlemler hakkında bilgi almak veya abone olmak isteyenler TAK Müdürlüğü’ne başvurabilir.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), 4 Ekim Çarşamba gününden itibaren tak.gov.ct.tr adresinden hizmet vermeye başlayacaktır. İşlemler hakkında bilgi almak veya abone olmak isteyenler TAK Müdürlüğü’ne başvurabilir.