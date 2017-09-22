Abonelerimizin Dikkatine!!!

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), 4 Ekim Çarşamba gününden itibaren tak.gov.ct.tr adresinden hizmet vermeye başlayacaktır.
İşlemler hakkında bilgi almak veya abone olmak isteyenler TAK Müdürlüğü’ne başvurabilir.
Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), 4 Ekim Çarşamba gününden itibaren tak.gov.ct.tr adresinden hizmet vermeye başlayacaktır. İşlemler hakkında bilgi almak veya abone olmak isteyenler TAK Müdürlüğü’ne başvurabilir.
Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), 4 Ekim Çarşamba gününden itibaren tak.gov.ct.tr adresinden hizmet vermeye başlayacaktır.
İşlemler hakkında bilgi almak veya abone olmak isteyenler TAK Müdürlüğü’ne başvurabilir.