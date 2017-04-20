Ab Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek İçin Oluşturulan Komite Toplandı

Komite toplantısına davetli olarak, Veteriner Dairesi, Tarım Dairesi, Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi ve Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği’nden yetkililer katıldı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, komite, gündeminde bulunan “Veteriner Tıbbi Ürünler Yasa Tasarısı”nı görüştü. Yasa tasarısının madde madde görüşülmesini tamamlayan komite, bir sonraki toplantıda oylamayı gerçekleştirecek.

Lefkoşa, 20 Nisan 17 : Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite bugün saat 10:00’da toplandı.

Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite bugün saat 10:00’da toplandı.