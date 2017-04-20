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20 Nisan 2017 Perşembe 15:30

Ab Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek İçin Oluşturulan Komite Toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite bugün saat 10:00’da toplandı.&nbsp;

Ab Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek İçin Oluşturulan Komite Toplandı
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“VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER YASA TASARISI” KOMİTEDE GÖRÜŞÜLDÜ

Lefkoşa, 20 Nisan 17 : Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite bugün saat 10:00’da toplandı. 

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, komite, gündeminde bulunan “Veteriner Tıbbi Ürünler Yasa Tasarısı”nı görüştü. Yasa tasarısının madde madde görüşülmesini tamamlayan komite, bir sonraki toplantıda oylamayı gerçekleştirecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Veteriner Dairesi, Tarım Dairesi,  Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi ve Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği’nden yetkililer katıldı.

UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığında toplanan kom,tetısına, , Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Armağan Candan, CTP Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Çağlar ve UBP Milletvekili Dr. Ahmet Kaşif katıldı.

(AK/FEZ)

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