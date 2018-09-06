Ab’nin Gıda Güvenliği Uygulamaları 3 Şehirde Konuşulacak

Lefkoşa, 6 Eylül 18 (.): Avrupa Komisyonu, Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’da Avrupa Birliği’nin (AB) gıda güvenliği uygulamaları hakkında bilgilendirme toplantıları düzenleyecek.

Yapılan açıklamaya göre, bilgilendirme toplantıları, 10 Eylül Pazartesi Lefkoşa\'da Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda, 11 Eylül Salı Girne\'de Villaggio Templos Restoran’da ve 12 Eylül Çarşamba Gazimağusa\'da Bandabuliya’da olacak.17.00 ile 19. 30 saatleri arasında gerçekleştirilecek toplantılarda AB’nin gıda güvenliği politikası, AB’nin tüketiciyi korumayla ilgili uygulamaları, Kıbrıs Türk toplumunda gıda güvenliği alanındaki AB desteği ve gıda güvenliği standartları konusundaki yerel uygulamalar tartışılacak.(RÇ/GÜL)