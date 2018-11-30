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Ab Burs Programı Ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Çalışmalarının Desteklenmesi İçin İki Yeni Proje İmzalandı

Lefkoşa, 30 Ekim 18 : Avrupa Komisyonu’nun, Kıbrıs Türk toplumuna sağladığı destek çerçevesinde, AB Burs Programı ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarının desteklenmesi için iki yeni anlaşma imzalandı.Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Burs Programı ile ilgili olarak British Council ile 2.5 milyon Euro değerindeki 3’üncü Delegasyon Anlaşması\'nı imzaladı. Finansman 2019/20 akademik yılını...

Ab Burs Programı Ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Çalışmalarının Desteklenmesi İçin İki Yeni Proje İmzalandı

Lefkoşa, 30 Ekim 18 : Avrupa Komisyonu’nun, Kıbrıs Türk toplumuna sağladığı destek çerçevesinde, AB Burs Programı ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarının desteklenmesi için iki yeni anlaşma imzalandı.Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Burs Programı ile ilgili olarak British Council ile 2.5 milyon Euro değerindeki 3’üncü Delegasyon Anlaşması\'nı imzaladı. Finansman 2019/20 akademik yılını...

30 Kasım 2018 Cuma 12:55
Ab Burs Programı Ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Çalışmalarının Desteklenmesi İçin İki Yeni Proje İmzalandı

Lefkoşa, 30 Ekim 18 : Avrupa Komisyonu’nun, Kıbrıs Türk toplumuna sağladığı destek çerçevesinde, AB Burs Programı ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarının desteklenmesi için iki yeni anlaşma imzalandı.
Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Burs Programı ile ilgili olarak British Council ile 2.5 milyon Euro değerindeki 3’üncü Delegasyon Anlaşması\'nı imzaladı. Finansman 2019/20 akademik yılını kapsıyor.
Açıklamada, 2007 yılından itibaren Avrupa Komisyonu’nun 1,400 öğrenci, öğretmen, araştırmacı ve meslek sahibine, AB Üye Devletleri’nde lisans ve yüksek lisans çalışmaları, araştırma ve eğitim maksatlarıyla 16 milyon Euro’nun üzerinde burs hibe ettiği kaydedilen açıklamada, “AB Burs Programı, bu yıl da 650’nin üzerinde yapılan başvuru ve vermiş olduğu toplam 171 burs ile başarısını bir kez daha kanıtlamıştır. Burslardan faydalananların %63’ü kadındır” ifadesi yer aldı.
2019-2020 Akademik yılı için yeni çağrı ve rehberin 2019 Ocak ayında yayınlanmasının beklendiği ifade edilen açıklamada,”çağrı ve rehber, yüksek öğrenim kurumlarına doğrudan ödenen ücretleri, yeni hibe ödemelerini ve Brexit görüşmeleri bağlamında hedef bir ülke olarak Birleşik Krallık için verilen maksimum kota ile ilgili bilgileri içerecektir” denildi.
KAYIP ŞAHISLAR KOMİTESİ’NİN DESTEKLENMESİ
Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarının desteklenmesi amacıyla da anlaşma imzalandı.
Açıklamada, bu anlaşmanın Avrupa Komisyonu ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında imzalanan ve 2019 yılı için Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komitesi’nin yürüttüğü çalışmaların desteklenmesi için ilaveten 3 milyon Euro katkı sağlayan 10’uncu anlaşma olduğu ifade edildi.
Açıklamada şöyle denildi:
“Avrupa Komisyonu, 2006 yılından itibaren yapmış olduğu toplam 25.4 milyon Euro katkı ile Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarını destekleyen başlıca donör olarak, Kıbrıs’ta barışın inşa edilmesine ve uzlaşının sağlanmasına güçlü bağlılığını göstermiştir.
Avrupa Komisyonu, farkındalık yaratma faaliyetlerinin yanı sıra, sürecin tüm aşamalarına dâhil olan Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk bilim ekiplerinin iki toplumlu çalışmalarını desteklemektedir. Bu faaliyetler, endişe duyulan ortak konuların daha iyi anlaşılabilmesinin sağlanmasına katkı sağlamakta ve Kıbrıs toplumları arasındaki iş birliğini teşvik etmektedir. Ayrıca, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin yürüttüğü insani görev, kayıp şahısların kalıntılarının ailelerini teselli etmesine katkı koymaktadır.
2006 yılından itibaren 902 kayıp şahsın kalıntıları tespit edilerek ailelerine teslim edilmiştir”.
(ÖZ/HÖ)

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