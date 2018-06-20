banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94201
ALTIN
194.381
DOLAR
4.7453
STERLİN
6.2562
EURO
5.4906
En Fazla Yağış Akdoğan’a Düştü
En çok yağmur nereye yağdı...?
Hasan İşlek teminatla serbest
HASAN İŞLEK TEMİNATLA SERBEST
Darp zanlıları tutuksuz yargılanacak
DARP ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Şölen silahla dehşet saçtı
ŞÖLEN SİLAHLA DEHŞET SAÇTI
banner282
Flaş Haber
Hisar üzerinde asılı kaldı
Kapat

Ab, Abd\'ye Ticari Misilleme Yapacak

Brüksel, 20 Haziran 18 : Avrupa Birliği (AB), ABD\'nin ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulamaya başlamasına karşı ticari misillemenin 22 Haziran Cuma günü başlatılması kararı aldı.AB Komisyonu, haftalık toplantısında ABD\'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik devreye aldığı ilave gümrük vergileri konusunda dengeleyici tedbirler ele alındı.Konuya ilişkin açıklamada, AB Komisyonu üyelerinin ilave gümrük vergisi uygulanması planlanan ABD ürünleri listesine onay verdiği...

Ab, Abd\'ye Ticari Misilleme Yapacak

Brüksel, 20 Haziran 18 : Avrupa Birliği (AB), ABD\'nin ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulamaya başlamasına karşı ticari misillemenin 22 Haziran Cuma günü başlatılması kararı aldı.AB Komisyonu, haftalık toplantısında ABD\'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik devreye aldığı ilave gümrük vergileri konusunda dengeleyici tedbirler ele alındı.Konuya ilişkin açıklamada, AB Komisyonu üyelerinin ilave gümrük vergisi uygulanması planlanan ABD ürünleri listesine onay verdiği...

20 Haziran 2018 Çarşamba 11:56
Ab, Abd\'ye Ticari Misilleme Yapacak

Brüksel, 20 Haziran 18 : Avrupa Birliği (AB), ABD\'nin ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulamaya başlamasına karşı ticari misillemenin 22 Haziran Cuma günü başlatılması kararı aldı.
AB Komisyonu, haftalık toplantısında ABD\'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik devreye aldığı ilave gümrük vergileri konusunda dengeleyici tedbirler ele alındı.
Konuya ilişkin açıklamada, AB Komisyonu üyelerinin ilave gümrük vergisi uygulanması planlanan ABD ürünleri listesine onay verdiği ve karşı tedbirlerin 22 Haziran Cuma günü yürürlüğe sokulması kararı alındığı kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu dengeleyici gümrük vergilerinin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarıyla tamamen uyumlu olduğu, AB\'nin ilk aşamada ABD ürünlerine 2,8 milyar avroluk bir ilave gümrük vergisi getireceği, 3,6 milyar avroluk diğer kısım hakkında ise kararın ileride alınacağı ifade edildi.
banner277
SÜRECİN GELİŞİMİ
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart\'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı. Kanada ve Meksika, AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore\'ye 1 Haziran\'a kadar geçici muafiyet tanıdı. AB, ABD\'nin gümrük vergilerinden muaf tutulma çağrısında bulunmuş ancak müzakerelerden bir uzlaşı çıkmadı.
AB, ABD\'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamayı planladığı ilave gümrük vergilerine karşı yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı planladığı toplam 10 sayfalık ürün listesi hazırlamıştı.
Aralarında mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, viski, puro, sigara, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, ayakkabı, lavabo, merdiven, vantilatör, motosiklet, yat, tekne, tüp ve çelik gibi yüzlerce farklı ürün bulunan listeyle AB, ABD\'yi kararından vazgeçirmeye çalışmıştı.
(AA/GÖZ/GUR)
banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava Sıcaklığı 36 Derece Civarında Seyredecek
Hava Sıcaklığı 36 Derece Civarında Seyredecek
Seçim Haberleri… Ctp, Serdarlı’da Aday Tanıtım Etkinliği Düzenledi Etkinliğe Başbakan Erhürman Da Katıldı
Seçim Haberleri… Ctp, Serdarlı’da Aday Tanıtım Etkinliği Düzenledi Etkinliğe Başbakan Erhürman Da Katıldı
Seçim Haberleri…
Seçim Haberleri…
Süt Bedelleri Ödeniyor
Süt Bedelleri Ödeniyor
Sol Hareket: “Gece Kulüpleri Kapatılsın”
Sol Hareket: “Gece Kulüpleri Kapatılsın”
Elcil, Hissedarı Oldukları Vakıflar Bankası’yla İlgili İddialar Konusunda Hacımulla’dan Açıklama İstedi
Elcil, Hissedarı Oldukları Vakıflar Bankası’yla İlgili İddialar Konusunda Hacımulla’dan Açıklama İstedi
Güngördü'nün Bu Akşam BRT’de Yayımlanacak Programa Davet Almadığı Açıklandı!
Güngördü'nün Bu Akşam BRT’de Yayımlanacak Programa Davet Almadığı Açıklandı!
TDP Yeni Erenköy Belediye Başkan Adayı Tandoğan Yalkut, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasını Ziyaret Etti
TDP Yeni Erenköy Belediye Başkan Adayı Tandoğan Yalkut, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasını Ziyaret Etti
YYK Başkanı Üstün Medya Kuruluşlarına YSK Tarafından Konan Kurallara Uyma Çağrısı Yaptı!
YYK Başkanı Üstün Medya Kuruluşlarına YSK Tarafından Konan Kurallara Uyma Çağrısı Yaptı!
Seçime Günler Kaldı… Propaganda Yoğunlaştı!
Seçime Günler Kaldı… Propaganda Yoğunlaştı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim