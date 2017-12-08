AB'DEN KIBRISLI TÜRKLERE SAYGISIZLIK!

Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile görüştü.

Anastasiadis ve Tajani’nin görüşmede Brexit, AB’nin geleceği, AB- Türkiye ilişkileri, ekonomi ve Kıbrıs sorunu hakkında görüş alış-verişinde bulunduğu belirtildi.

Avrupa Parlamentosu BaşkanıTajani görüşmenin başında yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorunu ve müzakerelere de değinerek, Avrupa Parlamentosu’nun BM parametrelerindeki müzakereleri desteklediğini söyledi.

Tajani, Avrupa Parlamentosu’nun 6 Haziran 2017 tarihli belgesinde de Kıbrıs sorununa bir çözüm elde etmek için gerekli tüm prosedürleri desteklemeye kararlı olduklarını belirttiklerini hatırlattı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Tajani Kıbrıs’a yapmakta olduğu bu ilk resmi ziyaretinde Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunacak ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçmeyecek.

Tajani’nin bu tutumuna Cumhurbaşkanlığı’ndan dün tepki gelmişti.