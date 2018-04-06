Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114917
ALTIN
172.578
DOLAR
4.0508
STERLİN
5.6619
EURO
4.9566
Son dakika: 4 FETÖ sanığı duruşma salonundan kaçtı
Son dakika: 4 FETÖ sanığı...
Güzelyurt'ta hırsızlık
Güzelyurt'ta hırsızlık
İnşaattan düşen işçi yoğun bakımda...
İnşaattan düşen işçi yoğun bakımda...
KAYIP ARANIYOR!
KAYIP ARANIYOR!!!
banner256
Flaş Haber
Dağ yolunda ceset bulundu
Kapat

AB'DEN GAZZE'DE İTİDAL ÇAĞRISI

AB'DEN GAZZE'DE İTİDAL ÇAĞRISI

06 Nisan 2018 Cuma 09:28
AB'DEN GAZZE'DE İTİDAL ÇAĞRISI
banner238

AB'DEN GAZZE'DE İTİDAL ÇAĞRISI

 Avrupa Birliği (AB), abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gösterilerin devam edeceğinin açıklandığına dikkati çekerek, itidal çağrısında bulundu.
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, geçen hafta yaşanan can kayıpları hatırlatılarak, gösterilerde tüm tarafların sorumlu davranmaları, şiddet olayları ve can kayıplarının önlenmesi gerektiği bildirildi.
Açıklamada, "AB, İsrail'in barışçıl gösteri hakkına saygı duymasını ve orantılı güç kullanmasını bekliyor." ifadelerine yer verildi.
Gazze halkının barışçıl gösteri hakkı bulunduğuna işaret edilen açıklamada, göstericilerin çatışmadan kaçınmaları gerektiği kaydedildi. 
Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılını anma kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor. Filistinliler, bu barışçıl gösterilerine 6 hafta boyunca devam etmeyi planlıyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 19 Filistinli şehit oldu, 1500'den fazlası yaralandı.
TOPRAK GÜNÜ
İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.
İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.
"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi görülüyor.

Anahtar Kelimeler:
Gazze ŞeridiFederica Mogherini
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SAĞLIK BAKANLIĞI’NDA “İSTATİSTİK BİRİMİ” OLUŞTURULUYOR
SAĞLIK BAKANLIĞI’NDA “İSTATİSTİK BİRİMİ” OLUŞTURULUYOR
Son dakika: 4 FETÖ sanığı duruşma salonundan kaçtı
Son dakika: 4 FETÖ sanığı duruşma salonundan kaçtı
KTAMS’TA DONÖR BAĞIŞ KAMPANYASI YAPILIYOR
KTAMS’TA DONÖR BAĞIŞ KAMPANYASI YAPILIYOR
BAKAN BAYBARS GÖNENDERE’DE VATANDAŞLARLA KÖY İÇİNDEKİ AĞILLAR SORUNUNU GÖRÜŞTÜ
BAKAN BAYBARS GÖNENDERE’DE VATANDAŞLARLA KÖY İÇİNDEKİ AĞILLAR SORUNUNU GÖRÜŞTÜ
Eline 60 yıl sonra ulaştı, göndereni öğrenince şoke oldu!
Eline 60 yıl sonra ulaştı, göndereni öğrenince şoke oldu!
Umut Derneği yoksul aile ve çocuklar yararına “ilişkilerde değişim” konulu seminer düzenleyecek.
Umut Derneği yoksul aile ve çocuklar yararına “ilişkilerde değişim” konulu seminer düzenleyecek.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi katliamından detaylar…
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi katliamından detaylar…
Uzmanlar uyardı… Cinsel ilişkiden önce bunu sakın yapmayın
Uzmanlar uyardı… Cinsel ilişkiden önce bunu sakın yapmayın
Apostolidis'in ölüm nedeni açıklandı...
Apostolidis'in ölüm nedeni açıklandı...
FİLİSTİN'DE ŞEHİT SAYISI 22'YE YÜKSELDİ
FİLİSTİN'DE ŞEHİT SAYISI 22'YE YÜKSELDİ

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim