AB Burs Programı Açıklandı

2017/18 Akademik yılı için olan AB Burs programı çağrısının Ocak ayının ilk haftalarında yapılmasının öngörüldüğü bildirildi.

British Council’dan yapılan açıklamaya göre, ilgilenen adayların Mart ayına kadar müracaatlarını yapmaları gerekiyor.

Burslardan Kıbrıslı Türk öğrenciler, mezunlar ve profesyonellerin yararlanacağı belirtilen açıklamada, burs programının lisans ve lisansüstü eğitim (master, doktora ve doktora sonrası) programları için bir yıl ve mesleğe yönelik eğitim programları, dil kursları ve staj için ise kısa süreli olacağı belirtildi.

Burs kategorileri, uygunluk kriterleri ve başvuru koşulları Ocak ayında çağrının resmi olarak yapılmasıyla birlikte burs sitesi www.abburs.eu’da yer alacak.

Açıklamada duyuru için gazeteler, AB Burs sitesi (www.abburs.eu) ve Facebook sayfasının (https://www.facebook.com/ABBurs.eu/) takip edilmesi önerisinde de bulunuldu.