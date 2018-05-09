AB bilgi merkezi 2019 takvimi için ilkokul öğrencilerinden resim bekliyor

Avrupa Birliği Bilgi Merkezi, 2019 takviminde ilkokul öğrencilerinin çizdiği resimleri kullanacak.

Resimler, “anaokul, bir ve ikinci” sınıflar ile “üç, dört ve beşinci” sınıflar olmak üzere iki kategoride kabul edilecek. Ödüle değer görülen eserlerin sahiplerine sanat seti verilecek.