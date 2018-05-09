AB bilgi merkezi 2019 takvimi için ilkokul öğrencilerinden resim bekliyor

“ÇEŞİTLİLİK İÇİNDE BİRLİK” TEMALI RESİMLER 22 MAYIS’A KADAR AB MERKEZİ’NE ULAŞTIRILABİLECEK
Avrupa Birliği Bilgi Merkezi, 2019 takviminde ilkokul öğrencilerinin çizdiği resimleri kullanacak.İlkokul öğrencileri resimlerini “Çeşitlilik İçinde Birlik” teması kapsamında çizecek. Çizimler, AB Bilgi Merkezi’ne 22 Mayıs’a kadar ulaştırılabilecek. 12’si ödül alacak eserler 2019 takviminde kullanılacak. Sonuçlar, 26 Mayıs’ta düzenlenecek “Avrupa Günü” etkinliğinde açıklanacak.
Resimler, “anaokul, bir ve ikinci” sınıflar ile “üç, dört ve beşinci” sınıflar olmak üzere iki kategoride kabul edilecek. Ödüle değer görülen eserlerin sahiplerine sanat seti verilecek.