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AB Bakanı Ve Başmüzakereci Bozkır’ın KKTC’yi Ziyaret Programı Açıklandı

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, bu akşam saat 20.30’da KKTC’ye geliyor.

AB Bakanı Ve Başmüzakereci Bozkır’ın KKTC’yi Ziyaret Programı Açıklandı

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, bu akşam saat 20.30’da KKTC’ye geliyor.

02 Aralık 2014 Salı 12:06
AB Bakanı Ve Başmüzakereci Bozkır’ın KKTC’yi Ziyaret Programı Açıklandı
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BU AKŞAM KKTC’YE GELECEK OLAN BOZKIR, YARIN CUMHURBAŞKANI, MECLİS BAŞKANI, BAŞBAKAN, DIŞİŞLERİ BAKANI YANINDA SANAYİ VE TİCARET ODALARIYLA GÖRÜŞECEK

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, bu akşam saat 20.30’da KKTC’ye geliyor.

Bozkır, bir günlük ziyaretinde Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Meclis Başkanı Sibel Siber ve Başbakan Özkan Yorgancıoğlu tarafından kabul edilecek; Dışişleri Bakanı Özdil Nami’nin yanı sıra Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası temsilcileriyle görüşecek.

Ziyareti sırasında Kıbrıs sorunu, ikili ilişkiler ve AB müzakere süreci hakkında görüş alışverişinde bulunacak olan Bozkır, başkent Lefkoşa’da şehir turu yapacak ve Lokmacı Sınır Kapısı’nı da ziyaret edecek.

BOZKIR’IN ZİYARET PROGRAMI

Enformasyon Dairesi’nin açıklamasına göre, Volkan Bozkır bu akşam saat 20.30’da Ercan Havaalanı’na gelecek.

Bozkır’ın yarınki yoğun programı saat 09.00’da Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu tarafından kabul edilmesiyle başlayacak. Saat 09.45’te Meclis Başkanı Sibel Siber; saat 10.30’da Başbakan Özkan Yorgancıoğlu tarafından kabul edilecek olan Bozkır, saat 11.15’te Dışişleri Bakanı Özdil Nami’yle görüşecek.

Bozkır ve Nami, saat 12.30’da Lefkoşa Merit Otel’deki çalışma yemeğinde de bir araya gelecek.  Lefkoşa’da saat 14.00’ten başlayarak şehir turu yapacak olan konuk bakan, Lokmacı Sınır Kapısı’nı da ziyaret edecek.

Türkiye’nin AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, saat 15.00’te Lefkoşa Merit Otel’de Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyetleriyle görüşecek. BRT televizyonuna saat 17.00’de mülakat verecek olan Bozkır, saat 21.05’te temaslarını tamamlayarak adadan ayrılacak.

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