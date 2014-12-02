AB Bakanı KKTC'ye Geliyor

AB Bakanı KKTC'ye Gieliyor



Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, temaslarda bulunmak üzere 3 Aralık'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) ziyaret edecek.





AB Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bozkır, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Meclis Başkanı Sibel Siber ve Başbakan Özkan Yorgancıoğlu ile bir araya gelecek.



Bozkır, Dışişleri Bakanı Özdil Nami'nin yanı sıra Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası temsilcileriyle de görüşecek.



Bozkır'ın ziyaretinde, Kıbrıs sorunu, ikili ilişkiler ve AB müzakere süreci hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.