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AB Anlaşması Değişir mi?

ECB BAŞKANI TRİCHET: '' İSTİKRAR İÇİN AB ANLAŞMASI DEĞİŞMELİ''

AB Anlaşması Değişir mi?

ECB BAŞKANI TRİCHET: '' İSTİKRAR İÇİN AB ANLAŞMASI DEĞİŞMELİ''

16 Ekim 2011 Pazar 19:16
AB Anlaşması Değişir mi?
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ECB BAŞKANI TRİCHET: '' İSTİKRAR İÇİN AB ANLAŞMASI DEĞİŞMELİ''

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Jean-Claude Trichet, ''Euro Bölgesi'nde bir üye ülkenin, blokun geri kalanını istikrarsızlaştırmasını önlemek için AB anlaşmasının değiştirilmesi gerektiğini'' söyledi.

Gelecek ay görevini İtalya Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'ye devredecek ECB Başkanı Trichet, Europe 1 Radyosu'na verdiği demeçte, ''Benim görüşüme göre, bir ülkenin yoldan çıkarak bütün diğer ülkeler için sorun yaratmasını önlemek için AB anlaşmasının değiştirilmesi gerekiyor'' dedi.

Mevcut yönetim kurallarının, AB anlaşmasında değişiklik yapılmadan bile gelecekte daha katı biçimde uygulanmasını beklediğini ifade eden Trichet, bütün gelişmiş ekonomilerin, bazı ülkelerin AB anlaşması kurallarına uymaması nedeniyle ortaya çıkan Avrupa'daki krizden etkilendiğini belirtti.

Trichet, ''Federal bütçemiz yok, siyasi bir federasyona sahip değiliz bu yüzden kısıtlamalara ve EURO Bölgesi'nde varolan ortak denetleme kurallarına tam olarak riayet etmeliyiz'' diye konuştu.

Dünya finans sisteminin daha da sağlamlaştırılması, daha az kırılgan hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Trichet, ''Uluslararası finans sitseminin güçlendirilmesi için yapacak çok iş var. Krizden çıkarmamız gereken dersler var'' ifadesini kullandı.

İlk G-20 toplantılarından bu yana finansal sektörle ilgili düzenlemelerin güçlendirilmesi gerektiğinin söylendiğini kaydeden Trichet, ''Merkez üssü Avrupa olan krize karşı birçok önlem alınması, bu önlemlerin istihdam yaratılması ve büyümenin sağlanması için alınması gerekiyor'' dedi.

Son Güncelleme: 16.10.2011 19:16
Anahtar Kelimeler:
ABMerkez BankasıEuJean-claude TrichetAb Anlaşması
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