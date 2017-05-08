YORGOZLU: “ÇÖLYAK HASTALIĞI TEŞHİS ÖNCESİNDE HASTALIK, TEŞHİS SONRASINDA YAŞAM TARZIDIR”

Lefkoşa, 8 Mayıs 17 : KKTC Çölyakla Yaşam Derneği Temsil Organı Başkanı Sema Yorgozlu, “Çölyak hastalığı teşhis öncesinde hastalık, teşhis sonrasında yaşam tarzıdır” dedi.

Çölyak hastalığının gluten enteropatisi olarak da bilinen çölyakın bağırsaktaki sindirimi sağlayan villus denilen yapıların bozulmasına sebep olan ve dolayısıyla da yiyeceklerdeki besinin emilmesini engelleyen sistemik bir hastalık olduğunu beliren Yorgozlu, bu hasara buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahıllarda bulunan glüten isimli bir proteinin neden olduğunu hatırlattı.

Dünya çölyak farkındalık ayı ve 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü nedeniyle yayınladığı bildiride, çölyak hastalığının belirtisinin geniş bir yelpazeye yayıldığını, bu nedenle teşhis edilmesinin oldukça güç olduğunu belirten Yorgozlu, özetle şunları anlattı:

“Çölyak hastalığı, çocuklarda karşılaşılan kansızlık, yaşa göre kilo azlığı, yaşıtlarına göre boyunun kısa olması, kas zayıflığı, kusma, ishal ya da kabızlık, iştahsızlık, rahat uykuya dalamama, sık uyanma, büyük tuvalet ihtiyacında artış, ağız içinde aftlar, öne doğru çıkık bir karın, sinirlilik, ciltte kaşıntılar, döküntüler, baş ağrısı olarak belirti verebilir. Yetişkinlerde de aynı belirtiler olmakla birlikte bayanlarda adet düzensizliği ve düşüklerle de kendini gösterebilir.”

Çölyak hastalığının genetik bir hastalık olduğu ve her yaşta teşhis edilebildiği, şiddetli duygusal stres yaşandığında ameliyat ve doğum sonrasında ortaya çıkabildiği de belirtilen açıklamada, belirtilerin ilişkili erken osteoporoz, kansızlık, laktoz alerjisi tip 1 diyabet gibi başka bir hastalığı da düşündürttüğü ifade edildi.

Çölyak hastalığının ilaçlı herhangi bir tedavisi olmadığı, tek tedavi şeklinin ömür boyu sürecek glütensiz diyet olduğu vurgulanan açıklamada, “Çölyak hastalığı teşhis öncesinde hastalık, teşhis sonrasında yaşam tarzıdır” denildi.

Açıklamada, hastalığın kesin tanısının kan testleri ve ince bağırsak biyopsisi ile konulabildiği de belirtildi.

(AK/GUR)