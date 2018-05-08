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9 Mayıs 2018 Çarşamba Gündemi

Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Trafik Dairesi Müdürlüğü ve Trafik Kazalarını Önleme Derneği işbirliğiyle “Trafikte Beni Fark Et” yürüyüşü Lefke’de İstiklal İlkokulu’ndan başlayarak yapılacak (09.30)

9 Mayıs 2018 Çarşamba Gündemi

Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Trafik Dairesi Müdürlüğü ve Trafik Kazalarını Önleme Derneği işbirliğiyle “Trafikte Beni Fark Et” yürüyüşü Lefke’de İstiklal İlkokulu’ndan başlayarak yapılacak (09.30)

08 Mayıs 2018 Salı 19:09
9 Mayıs 2018 Çarşamba Gündemi

Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Trafik Dairesi Müdürlüğü ve Trafik Kazalarını Önleme Derneği işbirliğiyle “Trafikte Beni Fark Et” yürüyüşü Lefke’de İstiklal İlkokulu’ndan başlayarak yapılacak (09.30)

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman ve koalisyon liderlerini kabul edecek (11.00)

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Çukurovalılar Derneği Başkanı Sabahattin Kurt’u kabul edecek (11.00)

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, beraberindeki milletvekilleri ile birlikte Yedidalga’da afet bölgesini ziyaret edecek (15.00)

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