9. Hurma Festivali Pazar Günü Lefke Kapalı Pazarında…





Lefkoşa, 23 Ekim 18 : Lefke Belediyesi ve Lefke Turizm Derneği’nin katkılarıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen 9. Lefke Hurma Festivali Pazar günü, Lefke Bandabuliyası’nda (Kapalı Pazar) gerçekleşecek.Lefke belediyesinden verilen bilgiye göre, Festival saat 9.30’da yapılacak kortej yürüyüşü sonrasında saat 10.00’da açılacak.Festival kapsamında yerel ürün satışı, müzik ve dans gösterileri, Lefke tanıtım turu yanında “Geçmişten günümüze Aplıç kapısı\'\' , \'\'El emeği göz nuru\'\', \'\'Geri Dönüşüm\'\' ve \'\'Fikret Demirağ Şiir odası\'\' sergileri düzenlenecek.Hurma Festivali’nden stant almak isteyenlerin Lefke Belediyesinin 0392 7287347 numaralı telefonununu veya 0533 8687617’yi aramaları istendi.(RU/ŞEB)