Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Gençlik Dairesi, KKTC’nin 35. kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde 9. Cumhuriyet ve Gençlik Şöleni düzenlendi.

Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yer alan şölene, Başbakan Tufan Erhürman, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, CTP Milletvekili Armağan Candan, Gençlik Dairesi personeli ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan şölende sırasıyla Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu ve Başbakan Tufan Erhürman birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından şölene katılan gruplar sırasıyla sahne aldı. Sahne gösterilerinin arasında da yurt dışında çeşitli başarılar yakalamış KKTC’li gençlerin geceye özel hazırladığı videolar gösterildi.

ÇOLAKOĞLU

Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu, bu gece için büyük heyecan duyduklarını belirterek, “Bu gece ilkleri deneyimlediğimiz bir gece olsun istedik “ dedi.

Bu gecenin hazırlanmasına katkı sağlayan herkese teşekkür eden Çolakoğlu, gençlerle bir arada olmanın her zaman mutluluk verici olduğunu ifade ederek herkese güzel bir gece diledi.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman da, öncelikle Atatürk’ün anısı önünde saygıyla eğildiğini belirterek başladığı konuşmasında, “Bu gecenin çok güzel olacağına eminim” dedi.

Bu gece sahne alacak gençlerin çoğunu önceden izlediğini ve bu geceki izleyicilerin harika yeteneklere tanıklık etme fırsatı bulacaklarından dolayı çok şanslı olduklarını belirtti.

Kıbrıslı Türk gençlerinin her türlü olanaksızlığa rağmen, bu gece de görüleceği gibi, herkesin gurur kaynağı ve yüzünün akı olduğunu vurgulayan Erhürman, “Hep birlikte göreceğiz ki bizi şaşırtacak başarılara imza atıyorlar” dedi.

(AK/FEZ) FOTOĞRAFLI

Haber: Arzu Köprülü Fotoğraflar: Erol Uysal