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9 Aralık 2014 Salı Gündemi

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs konusundaki gelişmelerle ilgili halkı bilgilendirme toplantıları çerçevesinde Beyarmudu’nda vatandaşların katılacağı toplantıda konuşacak... Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, “2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığı bütçesi görüşülecek...

9 Aralık 2014 Salı Gündemi

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs konusundaki gelişmelerle ilgili halkı bilgilendirme toplantıları çerçevesinde Beyarmudu’nda vatandaşların katılacağı toplantıda konuşacak... Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, “2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığı bütçesi görüşülecek...

08 Aralık 2014 Pazartesi 17:49
9 Aralık 2014 Salı Gündemi
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Mimarlar Odası Başkanı Azmi Öge ve yönetim kurulunu kabul edecek. (09.00)

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, “2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığı bütçesi görüşülecek. (10.00)

“Girne Kurultayı 2014” hakkında basın toplantısı düzenlenecek. (10.00-Yer: Merit Park Otel)

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu 2014 yılını değerlendireceği basın toplantısı düzenleyecek. (10.00)  

İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay, Yeşil Barış Hareketi Başkanı Doğan Sahir ve Yönetim Kurulu’nu kabul edecek. (12.00)

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs konusundaki gelişmelerle ilgili halkı bilgilendirme toplantıları çerçevesinde Beyarmudu’nda vatandaşların katılacağı toplantıda konuşacak. (18.30-Yer: Beyarmudu Belediyesi Konferans Salonu)

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, 58. kuruluş yıldönümü resepsiyonunu, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Merkez Binası’nda gerçekleştirecek. (19.00)
                                                                          

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