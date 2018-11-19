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96 Trafik kazasında 23 kişi taralandı

TOPLAM HASAR 715 BİN 200 TL                      

96 Trafik kazasında 23 kişi taralandı

TOPLAM HASAR 715 BİN 200 TL                      

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:44
96 Trafik kazasında 23 kişi taralandı

KKTC’de geçen hafta 96  trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 23 kişi yaralanırken,  715 Bin 200 TL’lik hasar meydana geldi.

 

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, trafik kaza sebepleri şöyle açıklandı.

 

“Süratli araç kullanmak (26), kavşakta durmamak (25), yakın takip (20), dikkatsiz sürüş yapmak (16) ve diğer etkenler (9).

Kazaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle: “Lefkoşa: 44, Gazimağusa: 25, Girne:17, Güzelyurt: 5, İskele: 5”.

 

5 BİN 664 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

 

Öte yandan 12-18 Kasım tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde 5 Bin 664 araç sürücüsü kontrol edildi.

 

Kontrol edilen araç sürücülerinin 370’i ile ilgili ileri işleme gidildi.

 

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 72’si süratli, 10’u tehlikeli, 31’i dikkatsiz sürüş yapmak, 22’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10’u sürüş ehliyetsiz, 17’si alkollü araç kullanmak, 33’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 43’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak, 8’i muayenesiz, 14’ü sigortasız veya kapsamı dışında, 19’u "A" yol kullanma izinsiz ve 5’i “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak 83’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi. 

 

           

 

 

                                                                      

 

 

Son Güncelleme: 19.11.2018 14:49
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