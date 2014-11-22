91 Yaşındaki Kadına Tecavüz Etti!



İskoçya'da yaşanan dehşet verici olayda, 17 yaşındaki Kriss Strachan 91 yaşındaki bir kadına tecavüz ettiğini itiraf etti.



Mirror gazetesinde yer alan habere göre, arkadaşlarıyla bir partiye giden Strachan, sabahın erken saatlerine kadar alkol aldı. 27 Temmuz günü sabah 7 sularında, tanımadığı yaşlı kadının kapısını çalan Strachan, bir akrabasının geldiğini zannedip kapıyı açan kadının evine zorla girdi ve "seks yapmak istediğini" söyledi.



Emekli dul kadın cesurca mücadele etti. Saldırganın suratını çizen kadın, yardım umuduyla duvarları yumrukladı. Strachan kadına susmasını yoksa onu öldüreceğini söyledi. Kadının boynuna sarılan saldırgan, yumrukladığı kadına tecavüz edip evden ayrıldı.



Komşunun evine sendeleyerek giden kadın, saldırıldığını ve kendisine tecavüz edildiğini söyledi. Travma geçiren kadın, yaşadığı şoktan dolayı polise olayları tekrar anlatamadı.



Kendi başına yaşayan ve hiçbir fiziksel kısıtlama durumu olmayan kadının olaydan sonra içine kapandığı ve bir polis memuruna "ölmek istediğini" söylediği ortaya çıktı. Erkek polislerin yanında kalamayan kendini çok gergin hisseden yaşlı kadın, yanında kadın bir polisin kalmasını istedi.



Ertesi sabah, Kriss Strachan'ın annesi mahallede yaşanan tecavüz olayını öğrendi. Saldırganın yeşil bir kıyafet giydiğini öğrenen kadın, kanepesinde bu renkte bir eşyayı görünce oğlunun yanına gitti. Annesi kendisiyle yüzleşince, ağlamaya başlayan Strachan, üzgün olduğunu ve teslim olmak istediğini söyledi.



Polise teslim olan genç İskoç, "Aradığınız kişi benim. Kendimi öldürmek istiyorum. Yaşlı kadına ne yaptığıma inanamıyorum. Ben bir pisliğim." dedi.



Mahkemesi süren saldırganın cezası henüz belli olmadı.