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9 Yaşındaki Çocuğa Cinsel Taciz

yoldan geçen 9 yaşındaki kız çocuğunu eve çağırıp .......

9 Yaşındaki Çocuğa Cinsel Taciz

yoldan geçen 9 yaşındaki kız çocuğunu eve çağırıp .......

29 Ocak 2016 Cuma 10:30
9 Yaşındaki Çocuğa Cinsel Taciz
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 9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL TACİZ

Gazimağusa’da 65 yaşındaki Abdurrahman Potak, yoldan geçen 9 yaşındaki kız çocuğunu eve çağırıp cinsel tacizde bulunduğu gerekçesi ile tutuklandı. Potak aynı gün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Kızın yaşının küçük olması nedeni ile kapalı oturum yapılan teminat duruşması sonucunda zanlı Potak 5 bin TL nakdi teminatla serbest bırakıldı.


Sarhoşlukla kendini savundu
Edinilen bilgide polise yapılan şikayetin ardından tutuklanan Potak’ın tutuklandığı, küçük kızın polise getirilerek zanlıyı teşhisinin istendiği, kızın da Abdurrahman Potak’ı tanıdığı öğrenildi.
Potak’tan yapılan soruşturmada ise sarhoş olduğu için böyle bir suç işlediğini hatırlamadığını söylediği öğrenildi.


Teminata bağlandı
Polisin hakkında başlattığı soruşturmanın tamamlanmasının ardından zanlı Abdurrahman Potak dün teminata bağlanmak amacı ile mahkemeye çıkarıldı. Gazimağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Ceza Davaları Yargıcı Banu Soyer zanlı Potak’ın yurt dışına çıkışını yasaklayarak kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konulmasına karar verdi. Zanlının 5 bin TL nakdi teminat yatırmasına karar veren Soyer, KKTC vatandaşı 2 kefilin 50’şer bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına karar verdi.



HAVADİS– Nadire BAHADİ
....................

Son Güncelleme: 29.01.2016 10:30
Anahtar Kelimeler:
Cinsel Tacizden Tutuklandı
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