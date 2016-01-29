9 Yaşındaki Çocuğa Cinsel Taciz

9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL TACİZ

Gazimağusa’da 65 yaşındaki Abdurrahman Potak, yoldan geçen 9 yaşındaki kız çocuğunu eve çağırıp cinsel tacizde bulunduğu gerekçesi ile tutuklandı. Potak aynı gün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Kızın yaşının küçük olması nedeni ile kapalı oturum yapılan teminat duruşması sonucunda zanlı Potak 5 bin TL nakdi teminatla serbest bırakıldı.





Sarhoşlukla kendini savundu

Edinilen bilgide polise yapılan şikayetin ardından tutuklanan Potak’ın tutuklandığı, küçük kızın polise getirilerek zanlıyı teşhisinin istendiği, kızın da Abdurrahman Potak’ı tanıdığı öğrenildi.

Potak’tan yapılan soruşturmada ise sarhoş olduğu için böyle bir suç işlediğini hatırlamadığını söylediği öğrenildi.





Teminata bağlandı