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18 Temmuz 2017 Salı 13:09

9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ARABA ÇARPTI!

9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ARABA ÇARPTI!
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Gönyeli’de 9 yaşındaki çocuğa araba çarptıGönyeli’de bugün öğle saatlerinde bisiklet sürerken kavşakta durmadan sokağa giren 9 yaşındaki Ahmet Kesnik, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre,  Gönyeli’de Şht Hatem Nine Sokak boyunca  bisikleti ile batı istikametine doğru seyreden kavşağa geldiği zaman durmadan  Şht Yusuf Hacı Sokağı’na giriş yapan  Ahmet Kesnik’e (E-9), Şht Yusuf Hacı Sokak üzerinde güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyreden Faik Amcaoğlu (E-27), yönetimindeki GN 208 plakalı araç çarptı.

Ağır yaralanan Ahmet Kesnik kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardımın ardından Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altında alındı.Araç sürücüsü Faik Amcaoğlu tutuklandı.  
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