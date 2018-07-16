9. Şafak Nöbeti 19 Temmuz’da!

YAVUZ ÇIKARMA PLAJI’NDAKİ ETKİNLİK SAAT 21.30’DA BAŞLAYACAK

KIRAÇ KONSERİNİN DE YER ALACAĞI ŞAFAK NÖBETİ’NDE HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ YAPILACAK, DUA OKUNACAK

Şafak Nöbeti Organizasyon Komitesi, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 44’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, 19 Temmuz’u 20 Temmuz’a bağlayan gece “Şafak Nöbeti” düzenliyor.

Organizasyon Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre etkinlik, Türkiye’nin 20 Temmuz 1974’te uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını kullanarak Ada’da bozulan ve Kıbrıslı Türklerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan düzene müdahale için çıkarma yaptığı yer olan Alsancak, Yavuz Çıkarma Plajı’nda yer alacak.

PROGRAM

Organizasyon kapsamında saat 21.30’da başlayacak etkinlikte, saat 22.00’de İstiklal Marşı okunacak. Özel sahne gösterilerinin ardından saat 23.00’te Kıraç konseri ile devam edilecek. Saat 00.30’da geleneksel meşaleli yürüyüşe geçilecek etkinlikte, saat 02.00’de gelen tüm katılımcılara yemek ikramı yapılacak. Şafak Nöbeti, saat 03.45’teki havai fişek gösterisi ve 04.00’de sabah ezanı ve duaların okunmasının ardından sona erecek.

“ŞAFAK NÖBETİ KUTSAL BİR NÖBETTİR”

20 Temmuz 1974 tarihinin bir kurtuluş tarihi olduğunu vurgulayan Şafak Nöbeti Organizasyon Komitesi, 9’uncusu düzenlenecek organizasyonla ilgili açıklamada, 20 Temmuz 1974’un ilk ışıkları, yani şafak vaktinin, Kıbrıs Türk halkının kurtuluş tarihi olduğu kaydedildi.

Böylesi anların yıldönümlerinin bir ulusun en büyük bayramı olması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Bu nedenle 19 Temmuz’u 20 Temmuz’a bağlayan gece, günün ilk ışıklarına kadar Yavuz Çıkarma Plajı’nda ‘Şafak Nöbeti’ tutmak kutsal bir nöbettir” denildi.

Kıbrıs Türkü’nün Kıbrıs’ta bir yiğitlik destanı yazdığı vurgulanan açıklamada, Türkiye’nin garantörlük hakkını kullanarak gerçekleştirdiği Barış Harekatı’nın Kıbrıs Türkü’ne olduğu kadar Kıbrıs Rum halkına da özgürlük getirdiği belirtildi.

“Onlarca yıl devam eden Kıbrıs Türkü’nün kötü kaderi 20 Temmuz 1974’de geride kalmıştır. Özgür, insanca yaşama sahip, onurlu bir halk olduğumuzu o günden bu yana tüm dünyaya göstermekteyiz” denilen açıklamada, “bu mutlu tarihe hangi devirlerden geçilerek gelindiğini anlamak, özgürlük ve bağımsızlığa göz dikenleri iyi bellemek ve ulusal mücadelenin bundan sonraki dönemleri için hazırlı olmanın herkesin boynunun borcu olduğu” kaydedildi.

Şafak Nöbeti’nin, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerin rahmet ve minnetle anma töreni ve halkın özgürlüğünü ve onurlu duruşunu bir kez daha gösterme ve sahip çıkma töreni olduğu ifade edilen açıklamada, “Bu vatanı vatan yapan Anavatanımıza, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’ne ve de 1974 yılına kadar ulusal davamız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyor; barış, huzur, mutluluk dolu günlerle 19 Temmuz gecesi Şafak Nöbeti’nde buluşma dileklerimizi yineliyoruz” denildi.

