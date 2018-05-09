9 Mayıs günlük burç yorumunuz

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Kendi içinize yöneleceğiniz, içsel süreçler yaşayabileceğiniz bir gün. Sizin dışınızda gelişen olaylara karşı esnek olmakta fayda vardır. Fikir çatışmaları tartışmalara neden olabilir. Ortak noktada buluşmaya çalışmakta fayda vardır. Olayları biraz akışa bırakıp hoşlandığınız aktivitelere yönelebilirsiniz. Bayan arkadaşlarınız ile plan yapabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

İş hayatınızda alacağınız desteklerle daha hızlı işlerinizi toparlayabilirsiniz. Sorumluluklarınız için alternatif planlar yapabilirsiniz. Hedefinize ulaşmak için çaba içinde olabilirsiniz. İlerleyen saatlerde kadın yöneticilerinizle ilgili konulara yönlenebilirsiniz. Gelecek beklentilerinizle ilgili gelişmeler olabilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

İş hayatınızda sorumlu olduğunuz işleri özveriyle, keyifle yapacağınız bir gündesiniz. Kendinizi heyecanlı hissedebilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişilerle fikirsel düzeyde tartışma içinde olabilirsiniz. Gün içinde annenizle ilgili konuları ihmal etmemeye çalışın. Öğleden sonraki zamanlar imaj değişikliği için uygun olabilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Yeni ufuklara açılmak için aksiyon alacağınız bir gündesiniz. Öğrenmek ve yaşadığınız olayları anlamak için heyecan duyabilirsiniz. Çevrenizdekilerle olan iletişiminiz zaman zaman gerginliğe neden olabilir. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. İlerleyen saatlerde eşinizle zaman geçirmek size iyi gelecektir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Finansal konularda dikkatli olmanız gerekebilir. Ortaklı konularla ilgileneceğiniz bir gün. Gelecek beklentilerinizle ilgili konulara zaman ayırabilirsiniz. Korku ve endişe duyduğunuz konularla ilgili tartışmalara girebilirsiniz. Kadın arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Akşam saatlerinde daha hayalci olabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün hareketli bir gün, sizi heyecanlandıran olaylar olabilir. İletişim nedeniyle gerginlikler yaşayabilirsiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Karşınızdakilere vereceğiniz tepkilere dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. İlerleyen saatlerde imaj değişikliği yapmak isteyebilirsiniz. Kadın arkadaşlarınızla zaman geçirmek size keyif verecektir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Uğraştığınız işlerde en iyisini yapmak için çabalayacağınız bir gündesiniz. İş hayatınızdaki sorumluluklar gündeminizi etkileyebilir. Çalışma arkadaşlarınızda fikirsel düzeyde tartışmalar yaşanabilir. Sosyal sorumluluk projelerinde çalışmak için hevesli olabilirsiniz. İlerleyen saatlerde keyif aldığınız şeyler için alışveriş yapabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

İşlerinizde başarılı olmak için alternatif planlar yapmak faydalı olabilir. Uğraştığınız konularda risk alabilirsiniz. Kendinizi ifade edeceğiniz işlere yoğunlaşabilirsiniz. Gün içinde hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde yaratıcılığınızı kullanmak isteyebilirsiniz. Çocuklarınıza zaman ayırmak size iyi gelecektir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Evle ilgili konularla iletişimden kaynaklı tartışmalar yaşayabilirsiniz. Ailede geçmiş konular gündeme gelebilir Güven aradığınız durumlara çekilebilirsiniz. Kendi iç sesinizi dinlemelisiniz. İlerleyen saatlerde eşinizle birlikte keyif aldığınız şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde kendinizi rahatlamış hissedeceksiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Hareketli bir gündem içindesiniz. Gün içinde eğitimler düzenleyebilirsiniz. Konuşma ve yazışmanın bol olduğu zamanlardasınız. Fikir düzeyinde aksiyon almak isteyebilirsiniz. Bu durum tartışmalara yol açabilir. Aldığınız kararları yazılı hale getirmeyi unutmayın.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Gelecek yönünde yeni kararlar alabilirsiniz. Maddi kaynaklı konular gündeminizi oluşturabilir. Kişisel yeteneklerinizi işinize taşıyabilirsiniz. Hayatınızda başkalarından alacağınız destekle ilerlemeniz daha rahat olabilir. Bu durum size keyif verebilir. İletişimden kaynaklı sürtüşmelere dikkat etmelisiniz. Akşam saatlerinde keyif alacağınız konulara yönlenebilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Sağlığınıza ve bedene ait konulara dikkat etmenizde fayda var. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Düşüncelerinizde niyetlerinizi ortaya koyup aksiyon almayı bekleyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel hassasiyet gösterdiğiniz konularda tartışmacı tarafınızı ortaya koymamaya çalışın.