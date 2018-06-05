banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98270
ALTIN
191.773
DOLAR
4.6119
STERLİN
6.1615
EURO
5.3823
En Çok Yağış nereye düştü ?
En çok yağmur nereye yağdı...?
Harmancı Dev-İş’i ziyaret etti
“LEFKOŞA’YA İKİ YENİ GEÇİŞ KAPISI”
İlk tokat savcılıktan!
İLK TOKAT SAVCILIKTAN!
Askeri bölgeden hurda çaldılar
ASKERİ BÖLGEDEN HURDA ÇALDILAR
banner282

9. Masal Günleri Etkinliği, Cumartesi Sona Eriyor...

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin her yıl Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde başlattığı ve haziran ayının ilk yarısında tamamladığı “Masal Günleri”nde bu hafta seramik ve taş boyama çalışmaları yapılacak.

9. Masal Günleri Etkinliği, Cumartesi Sona Eriyor...

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin her yıl Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde başlattığı ve haziran ayının ilk yarısında tamamladığı “Masal Günleri”nde bu hafta seramik ve taş boyama çalışmaları yapılacak.

05 Haziran 2018 Salı 10:50
9. Masal Günleri Etkinliği, Cumartesi Sona Eriyor...

 Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin her yıl Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde başlattığı ve haziran ayının ilk yarısında tamamladığı “Masal Günleri”nde bu hafta seramik ve taş boyama çalışmaları yapılacak.

On beş günde bir cumartesi günleri, Lefkoşa’daki Milli Kütüphane’nin Çocuk Bölümü’nde yer alan “Masal Günleri” etkinliğinin, 9 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek son periyodu, saat 10.30’da başlayacak.

Kültür Dairesi’nin bu yıl ilk periyodunu 24 Mart’ta yaparak başlattığı ve sırasıyla 7, 21 Nisan ile 5, 12 ve 26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği Masal Günleri etkinliğine katılarak resim yapan çocukların resimleri arasından seçilerek oluşturulacak sergi de, 9 Haziran Cumartesi günü Milli Kütüphane’nin fuayesinde izlenebilecek.

banner277
Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre etkinlik, sahne sanatları alanında uzman Suzan Polat’ın aktif masal anlatımıyla başlayacak. Etkinlik masal anlatımının ardından saat 11.00’de Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi Resim-Seramik Sanatçısı Bedia Kale yönetiminde yapılacak seramik çalışması ve Emine Özlüsöz tarafından yaptırılacak taş boyama çalışmasıyla tamamlanacak.

Ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleştirilen Masal Günleri etkinliğine, okul öncesi, ana okul ve ilkokul çağındaki çocuklar velileri ile birlikte katılıyor.

Çocukları kitapla buluşturarak, çocukların yaşamında kütüphanenin aktif bir rol almasını sağlamayı ve farklı sanat dallarına olan ilgilerini artırmayı amaçlayan Masal Günleri etkinliği, 9 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek sergi, aktif masal anlatımı, seramik ve taş boyama çalışması ile tamamlanacak.

banner288
Son Güncelleme: 05.06.2018 14:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ktöeös: “hukuk Ve Adalet İçin Mücadele Edenler Baskı, Tehdit Ve Şantaj Altında”
Ktöeös: “hukuk Ve Adalet İçin Mücadele Edenler Baskı, Tehdit Ve Şantaj Altında”
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Spehar’ı Ziyaret Etti
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Spehar’ı Ziyaret Etti
Ctp Girne Belediye Başkan Adayı Karaman Hp Girne İlçe Yetkilileriyle Görüştü
Ctp Girne Belediye Başkan Adayı Karaman Hp Girne İlçe Yetkilileriyle Görüştü
Gazimağusa Ve Güzelyurt’ta Elektrik Kesintisi
Gazimağusa Ve Güzelyurt’ta Elektrik Kesintisi
Sayıştay Komitesi Toplandı
Sayıştay Komitesi Toplandı
Gazimağusa’da 115 Adet Uyuşturucu Hap…
Gazimağusa’da 115 Adet Uyuşturucu Hap…
Süt Bedelleri Ödendi
Süt Bedelleri Ödendi
Ktös: “yargıya Müdahale Sonucu Yargıcın İstifa Etmesi Kırılma Noktası”
Ktös: “yargıya Müdahale Sonucu Yargıcın İstifa Etmesi Kırılma Noktası”
Ötüken Kadın Eğitim Enstitüsü Yılsonu Sergisi Yapıldı
Ötüken Kadın Eğitim Enstitüsü Yılsonu Sergisi Yapıldı
5 Haziran Dünya Çevre Günü
5 Haziran Dünya Çevre Günü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim