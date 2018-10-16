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9. Lefke Hurma Festivali 28 Ekim Pazar günü

Lefke Belediyesi ve Lefke Turizm Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen 9. Lefke Hurma Festivali, 28 Ekim Pazar günü, Lefke Bandabuliyasında ( Kapalı Pazar ) gerçekleştirilecek.

9. Lefke Hurma Festivali 28 Ekim Pazar günü

Lefke Belediyesi ve Lefke Turizm Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen 9. Lefke Hurma Festivali, 28 Ekim Pazar günü, Lefke Bandabuliyasında ( Kapalı Pazar ) gerçekleştirilecek.

16 Ekim 2018 Salı 12:59
9. Lefke Hurma Festivali 28 Ekim Pazar günü

 Lefke Belediyesi ve Lefke Turizm Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen 9. Lefke Hurma Festivali, 28 Ekim Pazar günü, Lefke Bandabuliyasında ( Kapalı Pazar ) gerçekleştirilecek.
Lefke Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, festival saat 09:30’da düzenlenecek kortej yürüyüşü sonrasında saat 10:00 da açılacak.
Festival kapsamında, yerel ürün satışı, müzik ve dans gösterileri, Lefke tanıtım turu yanında dört sergi yer alacak. Sergiler, ''Geçmişten günümüze Aplıç kapısı'' , ''El emeği göz nuru'', ''Geri dönüşüm'' ve ''Fikret Demirağ şiir odası'' sergileri olacak.
Stant almak isteyenler, Lefke Belediyesinden 392 7287347, veya Nermin Şanlıdağ’dan 0533 8687617 bilgi alabilir.
 

Son Güncelleme: 16.10.2018 16:22
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