Lefke Belediyesi ve Lefke Turizm Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen 9. Lefke Hurma Festivali, 28 Ekim Pazar günü, Lefke Bandabuliyasında ( Kapalı Pazar ) gerçekleştirilecek.

Lefke Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, festival saat 09:30’da düzenlenecek kortej yürüyüşü sonrasında saat 10:00 da açılacak.

Festival kapsamında, yerel ürün satışı, müzik ve dans gösterileri, Lefke tanıtım turu yanında dört sergi yer alacak. Sergiler, ''Geçmişten günümüze Aplıç kapısı'' , ''El emeği göz nuru'', ''Geri dönüşüm'' ve ''Fikret Demirağ şiir odası'' sergileri olacak.

Stant almak isteyenler, Lefke Belediyesinden 392 7287347, veya Nermin Şanlıdağ’dan 0533 8687617 bilgi alabilir.

