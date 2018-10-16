Lefke Belediyesi ve Lefke Turizm Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen 9. Lefke Hurma Festivali, 28 Ekim Pazar günü, Lefke Bandabuliyasında ( Kapalı Pazar ) gerçekleştirilecek.
Lefke Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, festival saat 09:30’da düzenlenecek kortej yürüyüşü sonrasında saat 10:00 da açılacak.
Festival kapsamında, yerel ürün satışı, müzik ve dans gösterileri, Lefke tanıtım turu yanında dört sergi yer alacak. Sergiler, ''Geçmişten günümüze Aplıç kapısı'' , ''El emeği göz nuru'', ''Geri dönüşüm'' ve ''Fikret Demirağ şiir odası'' sergileri olacak.
Stant almak isteyenler, Lefke Belediyesinden 392 7287347, veya Nermin Şanlıdağ’dan 0533 8687617 bilgi alabilir.
Lefke Belediyesi ve Lefke Turizm Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen 9. Lefke Hurma Festivali, 28 Ekim Pazar günü, Lefke Bandabuliyasında ( Kapalı Pazar ) gerçekleştirilecek.