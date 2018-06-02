9. Lefke Ceviz Festivali Yarın!

9. Lefke Ceviz Fetivali 3 Haziran Pazar günü Lefke Çarşı merkezinde gerçekleştirilecek.

Lefke Turizm Derneği ve Lefke Belediyesi işbirliğinde düzenlenen festival, saat 10.00’da, Lefke Atatürk Parkı’ndan kortejle başlayacak.

Lefke Turizm Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs kültürünü ve Lefke’nin yerel özelliklerini yansıtacak festival kapsamında, doğa yürüyüşleri, sergiler, kültürel stantlar, cevizli ürünler, halk dansları gösterileri, konserler, “Karagöz Lefke”de isimli özel sunum, Lefke Nostalji Show ve rehber eşliğinde Lefke tanıtım turları yer alacak.

Lefke’nin 2015 senesinde uluslararası cittaslow (sakin şehir) ağına katılmasıyla birlikte, festival, “Sakin Şehir Lefke Sizi Çağırıyor” sloganıyla düzenleniyor.

Festival programı şu şekilde: