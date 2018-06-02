9. Lefke Ceviz Festivali Yarın!

9. Lefke Ceviz Fetivali 3 Haziran Pazar günü Lefke Çarşı merkezinde gerçekleştirilecek.
10 : 00 – Açılış konuşmaları. festivalin ve sergilerin açılışı.
10 : 30 – Halk Dansları ve Bölge Okullarının Gösterileri ; Lefke Belediyesi Halk Dansları Ekibi, Erdal Abit İlkokulu Korosu, Lefke İstiklal İlkokulu dans gösterisi, DOKAB Halkdansları Ekibi.
11 : 30 - Lefke Gazi Lisesi ( L. G. L. ) gösteri grupları
12 : 00 - Mehmet Geçit konseri
12 : 30 – Rehber eşliğinde Lefke tanıtım turu
14 : 00 – Lefke Belediyesi Çocuk Orkestrası
15 : 00 – Nejla Egemen & Deniz Amcazade müzik dinletisi
15 : 45 – CTEML gösteri ekibi ( Bollywood Kızları – Aşuk ile Maşuk )
16 : 00 – Halk Müziği konseri ( Ulus Yeşilada, Bekir Kara, Fatma Sevem, Bekir Metinkal, Mehmet Kara ve Türkay Fotalı )
16: 45 – Karagöz Lefke’de gösterisi
17 : 30 – Lefke Belediyesi Yetişkinler Halk Dansları Ekibi “Üç Nesil Bir Arada” gösterisi
19 : 00 – Kango jump gösterisi ( İL – SEL Kango Jumping )
19 : 30 – Final: Nostaljik Lefke Show
Sergiler (Lefke Belediye Pazarı– Bandabuliya);
1 - Fotoğraf Sanatçısı Atila Karaderi’nin “Lefke Bir Sevdadır. Sevgiliye Olan Tutkudur” isimli fotoğraf sergisi.
2 – Lefke Belediyesi Kadın Kursu “El Emeği Göz Nuru” sergisi
3 – Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi - “Geri Dönüşüm” sergisi
4- Fikret Demirağ Şiir Odası