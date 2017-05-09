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05 Mayıs 2017 Cuma 13:52

9 Kök Hintkenevirine 10 Ay Hapis

9 Kök Hintkenevirine 10 Ay Hapis
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Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat’ta Haziran 2016 da ikametgâhında 9 kök hintkeneviri ile tohumları bulunan zanlı Barışcan Yunt aleyhindeki karar dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda açıklandı.

Başkan Ömer Güran ve Yargıçlar Gökan Asafoğulları, Meltem Dündar’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin sanık aleyhine vermiş olduğu kararı Yargıç Asafoğulları açıkladı. Asafoğulları sanık lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini belirterek sanığın yaşının genç olması, suçunu kabul edip adaletin erken tecellisine katkı koymasını ayrıca bölünmüş bir ailenin parçası olduğunu da göz önünde tutarak lehine değerlendirdiklerini belirtti. Yargıç Gökan Asafoğulları ancak lehine olan hususlar yanında son günlerde ceza davalarının genelini oluşturan uyuşturucu suçundan yargılanmasını, bu tür suçların kamu vicdanını rahatsız ettiğini ve gittikçe yayılmakta olduğunu belirterek bu tür suçlara ciddi caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Gökan Asafoğulları sanığın en büyüğü 69 cm olan toplam 9 kök hintkeneviri bitkisi yetiştirdiğini bunun yanında buzdolabında ise konu bitki tohumlarını muhafaza ettiğinin görüldüğünü belirterek sanığı aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini ve 10 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.  
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9 Kök Hintkenevirine 10 Ay Hapis
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