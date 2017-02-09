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28 Şubat 2017 Salı 06:18

9 Ay Hapis Yatacak

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi, işvereni tarafından, işçilere vermesi üzerine kendisine emanet edilen paraları sirkat edip kaçmak için bindiği uçakta yakalanan Müslüm Türkmen’le ilgili kararını açıkladı

9 Ay Hapis Yatacak
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Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi, işvereni Mehmet Gök tarafından işçilere vermesi üzerine kendisine verilen 800 Euro ve 100 TL nakit parayı sirkat edip ülkeden kaçmak için bindiği uçakta yakalanan Siirtli Müslüm Türkmen ile ilgili kararını açıkladı.

Başkan Melek Esendağlı, Yargıç Murat Soytaç ve Yargıç Seran Bensen’den oluşan Gazimağusa

Ağır Ceza Mahkemesi, oy birliğiyle, ocak ayından beridir cezaevinde hükümsüz tutuklu bulunan Müslüm Türkmen’i, “emanetçi tarafından sirkat” suçundan suçlu bulup 9 ay hapse mahkum etti.

Kararı açıklayan Murat Soytaç, suçun ciddiyetine vurgu yaptıktan sonra, konu suçun, iş dünyasında güven ilişkisini zedelediğine dikkat çekip, bu tür suçların önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Pişman

Yargıç Murat Soytaç, öncelikle İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Ergin Atıcı’nın, meseleyle ilgili mahkemeye aktardığı olgulara özetle değindi.

Murat Soytaç, olgulara göre sanığın, 30 Aralık 2016’da, Dörtyol’daki ağıllar bölgesinde, işvereni Mehmet Gök tarafından işçilere vermesi üzerine, emanet edilen iki zarf içerisindeki 800 Euro ve 100 TL nakit para sirkat ettiğini söyledi.

Soytaç, sanığın, şahsen mahkemeye aktardığı hafifletici nedenlere kısaca değindi ve himayesine ve yardımına muhtaç biri kalp hastası olan üç çocuk babası 38 yaşındaki sabıkasız Müslüm Türkmen’in işlediği suçtan ötürü pişman ve nadim olduğunu belirterek, çocuğunun hasta haberini alan sanığın, alkol tesiri altında konu suçları işlediğini söylediğini belirtti.

Suçlu bulduk

Sanığı aleyhine getirilen davadan ötürü suçlu bulup oybirliğiyle mahkum ettiklerini açıklayan yargıç, sanığa verilecek en uygun cezanın hapislik olduğuna kanaat getirdiklerini belirtti.

Murat Soytaç, konu suçun, iş dünyasında güven ilişkisini zedelediğine, çalışma hayatını olumsuz etkilediğine vurgu yaptı.

Soytaç, konu suçların ülkede yaygınlaştığına dikkat çekerek, sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması için bu tür suçların önüne geçilmesi gerektiğini söyledi ve sanığın, kendisine güven duyup para emanet eden kişinin güvenini suiistimal ettiğine değindi.

Sanığa ceza takdir ederken, tüm hususları titizlikle dikkate aldıklarını kaydeden yargıç, verilecek cezaların sadece sanıklara değil, bu suçlara tevessül edecek başka kişilere de ibret verici olması gerektiğini vurgulayarak, sanığı oy birliğiyle 9 ay hapse mahkûm etti.

Kaynak : KIBRIS

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