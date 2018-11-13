Lefkoşa, 13 Kasım 18 (.): 8. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi pazar günü yapılıyor.



Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü Başkanı Argun Paralik, konuyla ilgili açıklamasında, KKTC’nin kuruluşunun 35. Yılı nedeniyle düzenlenen resmi kutlama etkinlikleri kapsamında yer alan ralliye KKTC’nin yanı sıra Türkiye ve Almanya’dan ekipler de katılacağını kaydetti.



Dışişleri Bakanlığı’nın himayesinde, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü tarafından düzenlenen ralli saat 10.00’da Dışişleri Bakanlığı binası önünde başlayacak ve ralli sponsoru The Olive Tree Hotel’de sona erecek.



Devlet ve hükümet yetkililerinin de katılacağı yemeğin ardından rallide dereceye girenlere ödülleri verilecek.



(FEZ/HÖ)