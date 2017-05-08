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08 Mayıs 2017 Pazartesi 14:44

8 Mayıs Dünya Thalassaemia Günü

Thalassemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu, thalassaemianın tedavisine çok büyük etkisi olan istihdamları yapması için Çalışma Bakanlığı’nı göreve davet ederek, hastaların düzenli ve yeterli kan bulmasına imkan sağlayacak kan bağışı yapılması çağrısında bulundu.

8 Mayıs Dünya Thalassaemia Günü
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VAROĞLU: “BİZ THALASSEMİALILAR VARIZ VE İŞ İSTİYORUZ, KAN BAĞIŞI İSTİYORUZ”

Lefkoşa, 8 Mayıs 17 : Thalassemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu, thalassaemianın tedavisine çok büyük etkisi olan istihdamları yapması için Çalışma Bakanlığı’nı göreve davet ederek, hastaların düzenli ve yeterli kan bulmasına imkan sağlayacak kan bağışı yapılması çağrısında bulundu.

Varoğlu, 8 Mayıs Dünya Thalassaemia Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, 1992’de Uluslararası Thalassemia Federasyonu tarafından ilan edilen 8 Mayıs Dünya Thalassaemia gününün,  dünyadaki tüm thalassaemialıların daha iyi tedavi almaları, ihtiyaçları olan kanı tedarik edebilmeleri ve thalassaemia önleme programlarının uygulanması amacını taşıyan bir farkındalık günü olduğunu belirtti.

Ahmet Varoğlu, ülkede 1978 yılından beridir faaliyet gösteren derneğin Kuzey Kıbrıs’taki thalassaemia mücadelesinde çok önemli adımlar attığını kaydederek,  1980’den beridir uygulanan taşıyıcılık testleriyle, ülkede yeni doğumların engellendiğini kaydetti.

Pahalı ve zor bir tedavi gerektiren thalassaemia için derneğin yıllardır çalıştığını ve yetkililerin de bu soruna destek olmasıyla bugün iyi bir yerde olunduğunu ifade eden Varoğlu, “Ancak kan bulmakta hala sıkıntı çeken thalassemialılar yeterli ve düzenli kan bulamamakta” ifadesini kullandı.

Varoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın son dönemlerde bu alanda yapmış olduğu kampanyalarıyla kan bağışlarında biraz artış sağlansa da çok daha fazla kan bağışına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Ahmet Varoğlu, bugün yetişkin aile kurmuş ve çalışma hayatında olan thalassemialıların, bu konuda iyi bir yerde olunduğunu gösterdiğini, ancak yıllardır Engellileri Koruma Rehabilite ve İstihdam Yasası gereği yüzde 4 engelli istihdamı yapma zorunluluğu olan Çalışma Bakanlığı’nın bu görevini yerine getirmediğini belirtti.

Thalassaemianın tedavisine çok büyük etkisi olan istihdamları yapması için ilgili bakanı göreve davet eden Varoğlu,  “Biz thalassemialılar varız ve iş istiyoruz, kan bağışı istiyoruz. Bu alanda mücadeleye hep devam edeceğiz” dedi.

(AK/FEZ)

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