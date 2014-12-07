8 Aralık 2014 Pazartesi Gündemi

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Şanlıurfalılar Derneği heyetini kabul edecek. (10.00)
Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde bir milyon 720 TL’lik artışla, 4 milyar 96 milyon 720 TL olarak oy çokluğuyla onaylanan“2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanacak.
Birleşik Kıbrıs Partisi ve AKEL bir araya gelecek, (11.00-Yer: AKEL Genel Merkezi)
"Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi", Merkezi Cezaevi ziyaretçi park yerinde basın açıklaması yapacak.(17.00)
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