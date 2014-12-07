8 Aralık 2014 Pazartesi Gündemi

Cumhurbaşkanı Eroğlu, Şanlıurfalılar Derneği heyetini kabul edecek... Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde bir milyon 720 TL’lik artışla, 4 milyar 96 milyon 720 TL olarak oy çokluğuyla onaylanan“2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanacak...