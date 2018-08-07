8 Ağustos 2018 Çarşamba Gündemi

Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitlerini Anma Günü’nün 54. yıldönümü nedeniyle Erenköy Şehitliği’nde tören düzenlenecek. Törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katılacak. (10.00)



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına yapılacak “Pop Art Dancebase Show” gösterisine katılacak. Yer: Lefkoşa AKM (20.00)



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