8-12 Mayıs Trafik Haftası...

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı,trafik kazalarının yaşanma sebebinin sürücü kalitesi, araç kalitesi ve yol kalitesindeki eksikliklerle çarpıklıklar olduğunu kaydetti.

TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME DERNEĞİ BAŞKANI AVCI: “TRAFİK KAZALARININ YAŞANMA SEBEBİ SÜRÜCÜ KALİTESİ, ARAÇ KALİTESİ VE YOL KALİTESİNDEKİ EKSİKLİKLERLE ÇARPIKLIKLAR”

“CAN PAZARI YAŞANMASINDA HEPİMİZİN SORUMLULUĞU VAR, ANCAK HÜKÜMETİN SORUMLULUĞU EN ÜST DÜZEYDE”

Lefkoşa, 7 Mayıs 17 : Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı,trafik kazalarının yaşanma sebebinin sürücü kalitesi, araç kalitesi ve yol kalitesindeki eksikliklerle çarpıklıklar olduğunu kaydetti.

KKTC yollarında can pazarı yaşanmasında herkesin sorumluluğu olduğunu belirten Avcı, ancak hükümetin sorumluluğunun en üst düzeyde olduğunu vurguladı. Avcı, KKTC’de trafik kazalarının önlenmesi için ilgili ve yetkililer tarafından gerekli niyet ve kararlılığın gösterilmediği görüşünü de ifade etti.

Avcı bir bildiri yayımlayarak, KKTC’nin trafik ve yol güvenliğiyle ilgili bilgiler aktardı.

Kazaların ve ölümlerin önlenmesi için yapılması gerekenleri, herkesin bir düzeye kadar bildiğini kaydeden Avcı, ancak uygulama konusunda niyet ve kararlılık gösterilmesindeki yetersizliğin yollara yansıdığını belirtti.

“EHLİYET VERME SİSTEMİ ÇAĞDIŞI”

Avcı, ehliyet verme sisteminin çağ dışı bırakıldığını, yazılı sınav uygulamasından her hükümetin kaçındığını ifade etti ve “KKTC Karayolları Trafik Kuralları Kitabı” nın Bakanlar Kurulu kararına rağmen sınavda ve derslerde hiç kullanılmadığını kaydetti. Avcı, ilgili Bakanlıklar konu kitabı hiç güncellemediği için kitabın devre dışı bırakılarak, yerine devlet denetimsiz basılan yetersiz kitapçıkların kullanıldığını anlattı.

Avcı, “Resmi Kitabı kullanılmayan, müfredatı olmayan, eğitim verenlerin denetlenmediği bir sistemle Eğitim verilmeden ehliyet verildiği bir ülkede yaşıyoruz. İlginç tarafı bu sistemine dahil olanlar ve ehliyet alanlarda memnun görülmektedir” dedi.

Yurt dışından gelenlerin ehliyetinin sahteliği araştırılmadan KKTC ehliyetine çevrildiğini,”ehliyetli yabancılara tekrar ders verelim” sesi yükseltilirken KKTC sisteminin standardının göz ardı edildiğini de kaydeden Avcı, “ Ülkelerin, ülkeler bazında ehliyet tanımama hakkı vardır, ama bunun gerekçeleri standartlar üzerinden olmalıdır” dedi.

Ehliyet verilirken araç kullanma yaş sınırlarının da dünya standardı dışı olduğunu savunan Avcı, “22 yolcu koltuğu olan bir araçla sınava girip ertesi gün 50 kişilik otobüs, ağır kamyon ve dolu tır sürme, traktör ehliyeti ile atv sürme hakkı veriliyor” dedi.

“SAĞLIK KONTROLÜ EKSİKLİĞİ...”

Sağlık kontrolü yapılmadan ehliyet verildiğini ve ehliyetlerin uzatıldığını ifade eden Avcı, Avrupa’ da kamyon, otobüs, tır şoförlerinin 5 yılda bir sağlık kontrolünden geçirildiğini, bizde ise sağlık kontrolünün sürücü 60 yaşına gelince istendiğini anlattı.

Avrupa’da salon araç sürücülerinin 10 yılda bir sağlık kontrolünden geçirildiğini, bizde ise ölene kadar sağlık kontrolü istenmediğini vurgulayan Avcı, uyuşturucu kontrolü için yasal düzenleme yapılmadığına da dikkat çekti.

Uyuşturucu kullandığı tespit edilen kişilerin ehliyetli olarak araç sürmelerine imkan verildiğini savunan Avcı, araç katagorileri ile araç muayene sisteminin çağ dışı bırakıldığını savundu.

Avcı, aalon araçlar için teknik muayene cihazlarının sadece Lefkoşa Muayene Merkezi’nde bulunduğunu, kamyon ve otobüsler için teknik muayene aletlerinin ise hiç alınmadığını, gözle muayene yapıldığını belirtti.

Toplu taşımacılık sisteminin geri bırakıldığını, güvenli, seri ve ucuz toplu taşımacılık sistemi oluşturulmadığını ifade eden Avcı, geceleri toplu taşımacılık hizmeti verilmemesini de eleştirdi.

Polis trafik denetimlerinin homojen, etkili ve caydırıcı olmaya yeterli olmadığını savunan Avcı, şunları ifade etti:

“2013 yılında Polis Anayol Devriyeleri kurulması kararına rağmen, gerekli sayıda polis alınmamıştır. 2014 Yılında araçları alındığı halde, 8 yerine bir cihaz takılmıştır. 7 cihaz bekletilmektedir.

24 saat homojen Anayol Polis Trafik Devriyesi oluşturularak yol denetimi etken olmalıdır”.

YOLLARDAKİ YAPI TEHLİKELERİ ARAŞTIRILMALI

Yollardaki, yapı tehlikelerinin araştırılması, sorunlu kavşaklar, kaçak tali yollar, bariyerler, tabelalar, aydınlatmalar, asfalt kalitesi, işaretlenmelerin gündeme ivedi olarak alınması gerektiğini vurgulayan Avcı, şu önerilerde bulundu:

“Mevcut yollarımızın yol güvenlik standartlarının yükseltilmesi için kısa vadede projeler yapılmalı ve kaynak ayrılmalıdır.Tüm yollarımız yeni Akıncılar yolu gibi güvenliği de tamamlanarak hizmete girmelidir. Yarım kalmış yol inşaatları hızlanarak bitirilmelidir. Lefkoşa Çevre yolunun geciktirilmesinin zararını vatandaşlar görmektedir.2012 yılında yürürlüğe giren ve AB standartlarında düzenlenen Emniyet Kemeri yasasının yollarda uygulanmadığı/uygulatılmadığı görülmektedir.

Araç içi çocuk ölüm ve yaralanmaları dikkat çekmektedir.

Halkımızı yasa boğan, insanlarımızı korkutan olayların yollarda yaşanma sebebi sürücü kalitesi, araç kalitesi, yol kalitesindeki eksiklik ve çarpıklıklardır. 112 Ambulans ağı çağdaş hizmet vermeye devam etmektedir.”

Cumhuriyet Meclisi’nde trafik gündemi oluşturulmasının farkındalık yaratmada olumlu olduğunu kaydeden Avcı, ancak radikal ve ivedi kararların öne çıkarılmasının daha etkili olabileceğini vurguladı.

(ÖZ/ŞEB)