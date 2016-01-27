86 DAVADAN MAHKUM OLDU, 3 YIL HAPİS YATACAK

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Evrim Kamalı





Lefkoşa’da Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Asel Engineering isimli işyerinde dört yıl önce çalıştığı dönemde sipariş formları ile çekleri sahteleyerek, işyerine ait 28 bin 910 TL, bin 338 ABD doları ve 3 bin 832 Euro’yu çalan sanık Hüdaverdi Dağdan aleyhindeki karar bugün açıklandı. Lefkoşa Ağır ceza mahkemesi Başkan Ömer Güran, Yargıçlar Rauf Kürşat ve Vedia Barkın 86 ayrı davadan mahkûm edilen sanık 3 yıl hapse gönderildi.

Sanık aleyhine ve lehine olan olguları heyet adına Yargıç Vedia Barkın açıklandı. Kararda sanığın işlemiş olduğu suçun çok ciddi ve toplumda büyük güven kayıplarına neden olduğuna değinen Yargıç Barkın sanığın kendisine iş verip geçimini sağlaması için maaş veren işverenine karşı işlemiş olduğu bu suçun caydırıcı bir ceza ile cezalandırılması gerektiğini söyledi. Yargıç sanığın birçok kez aynı suçu yani işyerine ait elektronik eşyaları satıp, çekleri ve sipariş formalarını sahteleyip tedavüle sürdükten sonra sahtekârlıkla para temin etmesinin hiçbir hafifletici nedenle affedilemeyeceği yönünde karar ürettiklerini söyleyerek suçlu bulup mahkûm ettikleri sanığı 3 yıl hapis cezası ile cezalandırmayı uygun bulduklarını açıkladı.









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