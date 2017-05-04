84 YENİ VATANDAŞ!

25 -27 ve 28 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak duyurulan vatandaşlıklar bu kez tamı tamına 84 tane.25 Nisan tarihli Bakanlar Kurulu kararı ve 28 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yeni vatandaşlıklar şöyle: 1965 Adıyaman doğumlu Mehmet Baran, 1963 Reyhanlı doğumlu Zekeriya Atılğan, 1985 Gaziantep doğumlu Çağlayan Sarıgül, 1987 Halfeti doğumlu Ahmet Karakurt, 1993 Reyhanlı doğumlu Behice Akan, 1967 İstanbul doğumlu Seher Şener, 1948 Çorlu doğumlu Osman Özdemir, 1994 Tarsus doğumlu Emine Yıldız, 1962 Furunlu doğumlu Sabriye Kılınç, 1975 Erzincan doğumlu Meryem Hatipoğlu, 1985 Antakya doğumlu Ahmet Sert, 1991 Lefkoşa doğumlu Sertaç Özbil, 1978 Amasya doğumlu Erol Çulha, 1967 Taşlıçay doğumlu Namık Kemal Oktay, 1980 Antakya Doğumlu Durmuş Kılınç, 1986 Midyat doğumlu Mehmet Şahin, 1974 Çarşamba doğumlu Ali Altuntaş, 1991 Antakya doğumlu Gökhan Yıldız, 1970 İstanbul doğumlu Ahmet Bayram, 1951 Ankara doğumlu Enis Faik Arcan, 1961 Burdur doğumlu Ömer Küçükartık, 1984 Tashkent doğumlu Venera Rakhmatullina ve 1973 İstanbul doğumlu Arzu Batum KKTC Yurttaşlığı’na alındı.18 Nisan tarihli Bakanlar Kurulu kararı ve 27 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yeni vatandaşlıklar şöyle:1993 Antakya doğumlu Ahmet Bayır, 1979 Reyhanlı doğumlu Erol Cingöz, 1974 Reyhanlı doğumlu Yusuf Aydıç, 1994 Kumlu doğumlu Muhammed Yoksul, 1991 Gaziantep doğumlu Şenel Paslıyer, 1963 Haymana doğumlu Özkan Saygılı, 1982 Reyhanlı doğumlu Atilla Yumuşak, 1982 Ankara doğumlu Mehmet Ali Ceren, 1953 Merzifon doğumlu Selma Kapancı, 1962 Kütahya doğumlu Sema Sevil Dİnçer, 1995 Girne doğumlu Ramazan Çoruk, 1980 Göksun doğumlu Osman Demir, 1959 Gaziantep doğumlu Ahmet Korhan, 1969 Yozgat doğumlu Kamuran Öcalan, 1989 Reyhanlı doğumlu Adil Yalçın, 1962 Dörtyol doğumlu Ali Altınışık, 1982 Babaeski doğumlu Sercan Kocaağa, 1993 Kartal doğumlu Elif Turanlı ve 1965 Gölbaşı doğumlu İlyas Şahan KKTC Yurttaşlığı’na alındı.18 Nisan tarihli Bakanlar Kurulu kararı ve 25 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yeni vatandaşlıklar şöyle:1983 Altınözü doğumlu Ahmet Halefoğlu, 1992 Ardino-Bulgaristan doğumlu Sema Lyutskanova, 1994 Gölbaşı doğumlu Murat Ceyhan, 1996 Kumlu doğumlu Bilal İhsan Sevilir, 1991 Lazkiye doğumlu Deniz Sarı, 1983 Mersin doğumlu Mehmet Sadık Çiftçi, 1985 Hakkari doğumlu Onur Aksaç, 1977 Reyhanlı doğumlu Cevdet Yayar, 1966 İskenderun doğumlu Muhsin Bektaşlı, 1997 Islahiye doğumlu Mustafa Günay, 1996 Nusaybin doğumlu Dilber Demir, 1979 Reyhanlı doğumlu Meral Yaşar, 1997 Kahta doğumlu Kader Açıkgöz, 1993 Lefkoşa doğumlu Hayri Samer, 1998 Sultanbeyli doğumlu Zozan Ilgaz, 1995 Ortaköy Lefkoşa doğumlu Gamze Işık, 1998 Altınözü doğumlu Fatma Alaçam, 1997 Sultanbeyli doğumlu Yunus Ilgaz, 1998 Girne doğumlu Murat Uludağ, 1976 Kırıkhan doğumlu Beyazıt Açık, 1978 Reyhanlı doğumlu Murat Yayar, 1995 Keçiören doğumlu Ayşe Merve Gümüş, 1964 İzmir doğumlu Etem Cudi Murat Büyükerk, 1993 Keçiören doğumlu Selin Yıldız, 1990 Reyhanlı doğumlu Mehmet Nuri Sevilir, 1976 Antakya doğumlu Tugay Kılıç, 1966 Haymana doğumlu Yıldız Gümüş, 1964 Ardeşen doğumlu Havva Ertekin, 1944 Samsun doğumlu Zehra Günay, 1960 Antakya doğumlu Hadice Albayrak, 1995 Adıyaman doğumlu Hakan Deniz, 1973 Halfeti doğumlu Mehmet Arslan, 1967 Gölbaşı doğumlu Mehmet Çakır, 1984 İstanbul doğumlu Ayhan Sertel, 1971 İstanbul doğumlu Mustafa Cenk Şen, 1947 Yeşilova doğumlu Bekir Özer, 1980 Azerbaycan doğumlu Gunay Shabanbayova, 1996 Lefkoşa doğumlu Esra Gargınsu, 1967 Bakırköy doğumlu Güler Yıldız, 1977 Birecik doğumlu Ahmet Sevim ve 1986 Halfeti doğumlu Mustafa Çevik KKTC Yurttaşlığı’na alındı.