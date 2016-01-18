832 Kişiye Trafik Cezası

Polisin Trafik Kontrollerinde 832 Rapor
Polis tarafından 11– 17 Ocak tarihleri arasında ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde 832 kişi suçlu bulundu.
Polis açıklamasına göre, aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 160’ı süratli 3’ü tehlikeli, 16’sı dikkatsiz, 53’ü seyrüsefer ruhsatsız, 12’si sürüş ehliyetsiz, 17’si muayenesiz, 16’sı sigortasız, 18’i alkollü, 3’ü “A” yol kullanma izinsiz, 4’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı.
Sürücülerin 111’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 115’i trafik levha ve işaretlerine.