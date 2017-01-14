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14 Ocak 2017 Cumartesi 10:00

832 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDİLDİ; 239’UNA CEZA YAZILDI

832 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDİLDİ; 239'UNA CEZA YAZILDI
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832 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDİLDİ; 239’UNA CEZA YAZILDI

GİRNE’DE KUMARHANEDE BULUNAN 10 KİŞİ HAKKINDA DA İŞLEM BAŞLATILDI

Polis ekipleri Girne ve Güzelyurt’ta dün gece asayiş ve trafik operasyonu düzenledi. İki ilçedeki operasyonda toplam 832 araç sürücüsü kontrol edildi; kurallara uymadığı tespit edilen 239’u hakkında ileri işlem yapıldı.

Girne’de ayrıca, kumarhaneye girmesi ve kumarhanede bulunması yasak 10 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Polis basın bültenine göre, Girne Polis Müdürlüğü tarafından dün gece 21.00 ile bu sabah 05.00 saatleri arasında düzenlenen asayiş ve trafik operasyonunda, kumarhane denetimlerinde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 10 kişi tespit edildi ve haklarında yasal işlem başlatıldı.

Trafikteki denetlemelerde ise 550 araç kontrol edildi, 191 araç sürücüsü hakkında trafik suçundan işlem yapıldı.

GÜZELYURT

Güzelyurt Polis Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik operasyonunda 282 araç kontrol edildi, 48 araç sürücüsü hakkında trafik suçlundan işlem yapıldı.

Operasyonlar kapsamında denetlenen gece kulüpleri, bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ile kahvehanelerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.


 
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